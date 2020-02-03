Ивановские десантники отправились в лыжный марш-бросок

Десантники 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 1 февраля отправились в

беспрецедентный лыжный марш-бросок. От мемориала легендарного командующего Воздушно-десантными войсками В.Ф.Маргелова в городе Иванове в поход ушли 32 военнослужащих.

Проводить десантников и поделать им доброго пути в сквере Десантников собрались представители городской власти, депутаты и ветераны службы. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу в честь Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова, а воины-десантники провели показательные выступления.

Отметим, команду на начало движения по видеосвязи дал командующий ВДВ. Лыжники 98-й дивизии пройдут по маршруту Иваново – Кострома – Ярославль – Рыбинск – Вологда – Череповец – Дубна – Одинцово - Наро-Фоминск. Общая протяженность маршрута составит более 1200 километров, а сам марш-бросок продлится 20 дней и ночей.

Как сообщили представители дивизии, для военнослужащих Ивановского соединения воздушно-десантных войск это первое знаковое мероприятие 2020 года, проводимое в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия образования ВДВ. Установленные маршруты лыжного перехода десантники будут преодолевать комбинированным способом. Для участия команд-лыжников в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на дистанции, весь маршрут был предварительно разбит на отдельные части с дистанциями в зависимости от их сложности.

Добавим, Лыжный переход команд Воздушно-десантных войск проходит по всей стране с 25 января по 15 февраля. Это событие открывает целый комплекс торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Около 300 самых подготовленных десантников пройдут по всей России, показав, что и сейчас они являются достойными последователями своего легендарного командующего.