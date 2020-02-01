Рыбинцы против! Жители не согласны в размещением в поселке Волжский исправительного центра для заключенных

Рыбинске прошла встреча, на которую пришли более 700 человек. Это жители поселка Волжский, на территории которого регионального Управление ФСИН собирается открыть исправительное учреждение для заключенных. Рыбинцы категорически против такого соседства, тем более, что в их поселке уже находятся три ИК и одна колония-поселение. Еще одно учреждение подобного вида хотят разместить на улице Толбухина, в самом центре Волжского.

- Сегодня мы проявили то единство, которое не хватает району, городу и области в принятии важных для каждого из нас решений. Допускаю, что департамент имущественных и земельных отношений Ярославской региона рассматривал этот вариант, не зная, что в нашем микрорайоне уже размещены четыре учреждения УФСИН. Пятого мы не допустим, - сказал бывший начальник ЮН83/12 Владимир Константинов.

Встречу рыбинцев и руководства ведомства организовал глава города Денис Добряков. Он разделяет позицию горожан и считает, что их мнение обязательно должно быть учтено при принятии решения.

По словам начальника УФСИН России по Ярославской области Евгения Попова, вопрос с размещение исправительного учреждения в Волжском еще не решен – сделана лишь заявка на выделение помещения.

- То здание, которое предложил департамент имущественных и земельных отношений, нами не взято, не оформлено. Других вариантов нам не предлагали, - сказал руководитель ведомства.

В конце встречи был составлен протокол, в котором выражено общее мнение жителей поселка Волжский. Его и документ с многочисленными подписями выступивших категорически против исправительного центра в Волжском направят в правительство региона.