В Костроме будут судить пьяного водителя, по вине которого погиб 8-летний мальчик

12 сентября 2019 года 32-летний житель Костромы выехал на Тойоте на встречную полосу Костромской улицы и столкнулся с автомобилем Лада, в которой находилась семья из Мурманской области. От удара в отечественной машине погиб 8-летний мальчик. Его родители получили телесные повреждения средней степени тяжести. Оказалось, что на момент смертельного ДТП водитель иномарки был пьян. После возбуждения уголовного дела его заключили под стражу. Мужчина полностью признал свою вину и с обвинением согласился.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, – пояснили в пресс-службе СУ СК России по Костромской области.