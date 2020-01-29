Памятка для ярославцев: как не упасть на льду и что делать, если это все-таки случилось

В Ярославской области календарная зима приближается к середине, а перепады температур по-прежнему не уступают место стабильному минусу.

Из-за резких перемен на дорогах появляется гололед, и травматизм возрастает в два раза.

Кстати, гололед и гололедица немного отличаются. Слой плотного льда, который образовался при замерзании воды на тротуарах и дорогах – это гололед. Гололедица образуется при утрамбованном до твердого состояния снеге в местах, где ходит транспорт или много пешеходов.

И то, и другое явление представляют немалую опасность для горожан. С начала года ко врачу обратилось почти 300 тысяч человек с ушибами, переломами и вывихами.

Чтобы остаться целыми, нужно соблюдать несколько несложных правил:

1. Выбирайте нескользящую обувь с микропористой подошвой.

2. Обходите опасные места или двигайтесь как лыжник – небольшими скользящими шагами.

3. Аккуратно переходите проезжие части. И только по пешеходному переходу.

4. Если спускаетесь по лестнице, ставьте ногу вдоль ступеньки.

5. На гололеде ступайте на всю подошву. Расслабьте ноги, освободите руки, а корпус наклоните чуть вперед.

6. Если у вас есть заболевания опорно-двигательной системы, используйте трость с резиновым и заостренным наконечником.

7. Носите сумки в обоих руках, равномерно распределяя тяжести.

8. Если вы едете на машине, будьте осторожны, осмотрительны, и двигайтесь с маленькой скоростью.

Если вы все же поскользнулись, присядьте. В момент падения сгруппируйтесь, чтобы смягчить удар. Осмотрите себя и попросите прохожих вам помочь. Если вы повредили спину или голову, обратитесь ко врачу.

Берегите себя.