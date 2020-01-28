2020-01-28T16:36:18+03:00
Кострома

В Костроме бульдозер уничтожил 340 килограммов санкционных овощей и фруктов

Товар без маркировки обнаружили на складе предпринимателя
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Ярославская таможняФОТО: Ярославская таможня
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На складе местного предпринимателя ярославские таможенники и специалисты Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям обнаружили 340 килограмм санкционной продукции.

Свежие яблоки, перцы, груши, мандарины и шампиньоны не имели маркировки и документов, которые бы подтверждали, что овощи и фрукты соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ЕАЭС.

– Вся фруктово-овощная продукция была изъята должностными лицами и уничтожена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, – рассказали в пресс-службе Ярославской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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