900 свечей зажглись в Иванове в память о днях блокады Ленинграда

Вечером 27 января на площади Победы памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, завершились молодежной акцией патриотической акцией «900 свечей».

Более 200 школьников, студентов высших учебных заведений и профессиональных

образовательных учреждений, активистов и волонтеров молодежных общественных

объединений, патриотических клубов города Иванова пришли к памятнику Георгия Победоносца, чтобы вспомнить об одних из самых трагических событий в истории Второй мировой войны.

Как отметили волонтеры Победы - участники и организаторы акции, блокада Ленинграда – это долгих 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей города. Ни один город мира за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, сколько отдал Ленинград.

В этот вечер на площади прозвучали стихи о войне и о блокаде. А в память о каждом дне

блокадного Ленинграда молодые люди зажгли несколько сотен свечей и выложили их в форме цифры «900».