2020-01-28T13:41:11+03:00
Иваново

900 свечей зажглись в Иванове в память о днях блокады Ленинграда

В акции приняли участие более 200 человек
Полина Вачнадзе
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Ни один город мира за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, сколько отдал Ленинград. ФОТО: правительство Ивановской областиНи один город мира за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, сколько отдал Ленинград. ФОТО: правительство Ивановской области
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Вечером 27 января на площади Победы памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, завершились молодежной акцией патриотической акцией «900 свечей».

Более 200 школьников, студентов высших учебных заведений и профессиональных

образовательных учреждений, активистов и волонтеров молодежных общественных

объединений, патриотических клубов города Иванова пришли к памятнику Георгия Победоносца, чтобы вспомнить об одних из самых трагических событий в истории Второй мировой войны.

Как отметили волонтеры Победы - участники и организаторы акции, блокада Ленинграда – это долгих 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей города. Ни один город мира за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, сколько отдал Ленинград.

В этот вечер на площади прозвучали стихи о войне и о блокаде. А в память о каждом дне

блокадного Ленинграда молодые люди зажгли несколько сотен свечей и выложили их в форме цифры «900».

ИСТОЧНИК KP.RU

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