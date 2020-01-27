В Костроме ФСБ предотвратила расстрел школы группой подростков-экстремистов

В Костроме сотрудники ФСБ получили информацию о 15-летнем экстремисте, который готовился к стрельбе в школе. Подросток не только проявил интерес к радикальным идеям, но и собрал вокруг себя единомышленников среди одноклассников. В своих соцсетях молодой человек размещал запрещенные материалы, и планировал в скором времени перейти от планов к действиям.

Вместе с приятелями костромич на полном серьезе обсуждал проведение «скулшутинга» – вооруженного нападения на свою школу.

– Банальные проблемы, вызванные конфликтом в коллективе или получением незаслуженной, по их мнению, оценки рассматривалась друзьями через призму закупки дробовиков и кровавой мести обидчикам, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Встречи единомышленников не заканчивалось обсуждениями. Подростки даже оттачивали боевые навыки в гаражах, где стреляли из пневматического пистолета.

Оперативники установили всех участников группы, изъяли у них компьютеры и телефоны. Семьи школьников также находятся под контролем. Со взрослыми и их детьми проводятся профилактические беседы.

К школе у ведомства тоже есть вопросы. Там пытаются установить причины, из-за которых у учеников возникают страшные экстремистские замыслы.