2020-01-27T15:34:19+03:00
Кострома

В Костроме ФСБ предотвратила расстрел школы группой подростков-экстремистов

Одноклассники планировали закупить дробовики для кровавой мести обидчикам
Екатерина РЯБЦЕВА
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В гаражах подростки стреляли из пневматического пистолета, оттачивая боевые навыкиВ гаражах подростки стреляли из пневматического пистолета, оттачивая боевые навыкиФото: Иван ВИСЛОВ
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В Костроме сотрудники ФСБ получили информацию о 15-летнем экстремисте, который готовился к стрельбе в школе. Подросток не только проявил интерес к радикальным идеям, но и собрал вокруг себя единомышленников среди одноклассников. В своих соцсетях молодой человек размещал запрещенные материалы, и планировал в скором времени перейти от планов к действиям.

Вместе с приятелями костромич на полном серьезе обсуждал проведение «скулшутинга» – вооруженного нападения на свою школу.

– Банальные проблемы, вызванные конфликтом в коллективе или получением незаслуженной, по их мнению, оценки рассматривалась друзьями через призму закупки дробовиков и кровавой мести обидчикам, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Встречи единомышленников не заканчивалось обсуждениями. Подростки даже оттачивали боевые навыки в гаражах, где стреляли из пневматического пистолета.

Оперативники установили всех участников группы, изъяли у них компьютеры и телефоны. Семьи школьников также находятся под контролем. Со взрослыми и их детьми проводятся профилактические беседы.

К школе у ведомства тоже есть вопросы. Там пытаются установить причины, из-за которых у учеников возникают страшные экстремистские замыслы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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