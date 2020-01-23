Пьяный житель Костромы два раза за неделю угодил под машины

Утром, 23 января, 46-летний мужчина выбежал на Калиновскую улицу и оказался под колесами авто. Женщина-водитель ехала в левом ряду и едва ли могла заметить невнимательного пешехода. Забавно, что два дня назад его уже сбивала машина. Оба раза костромич был пьян. Сейчас он наблюдается в больнице.

– По фактам ДТП проводится административное расследование, – рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Мужчину ждут штрафы на нарушение правил дорожного движения, а водители, которым он попадался на дороге, смогут взыскать с виновника ДТП за ремонт поврежденных автомобилей.