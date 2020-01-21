2020-01-23T11:21:35+03:00
Кострома

Нож попал в самое сердце. Веселое застолье в Костромской области закончилось жестоким убийством

Подозреваемого заключили под стражу
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Мужчина, убивший гостя, сам позвонил в полициюМужчина, убивший гостя, сам позвонил в полициюФото: СУ СКР по Костромской области
Изменить размер текста:

Вечером, 14 января, в квартире местного жителя в селе Боговарово было веселое застолье. Но веселье быстро закончилось, когда между 50-летний мужчиной и 47-летним гостем случилась ссора. Выпивший человек не справился с агрессией и ударил собеседника ножом в грудь. Нож попал в самое сердце. Мужчина погиб на месте. Хозяин квартиры сам позвонил в полицию.

– По прибытии сотрудников правоохранительных органов подозреваемый добровольно написал явку с повинной, а затем дал признательные показания в ходе допроса следователем Следственного комитета, подтвердив свои показания при проверке показаний на месте происшествия, – пояснили в ведомстве.

Суд избрал для убийцы меру пресечения и заключил его под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Айрат Тухватуллин: «Театр прекрасный, актеры талантливые и высокопрофессиональные»
К концу недели в Ярославле наступят морозы и выпадет снег
Посвящение в хлеборобы, аудиоэкскурсии и зимний фристайл: как отметить День студента в Ярославской области
Жителей Переславского района обеспечат качественной питьевой водой
Директором Волковского театра в Ярославле назначен Айрат Тухватуллин
Стоит ли ярославцам опасаться посылок из Китая, где бушует коронавирус
Ярославский Роспотребнадзор открыл горячую линию по снюсам
Владелец дома Чарышникова в Ярославле может лишиться своей собственности
Вынести украшения и обежать дом: ярославна пыталась снять порчу у двух девушек и выманила у них 105 тысяч рублей
В Ярославской области администрацию района обязали убрать свалку
В Заволжском районе Ярославля пропал 12-летний конопатый Архип Недозрелов
В Ярославской области из-за теплой зимы проснулся клещ
Ярославские энергетики пресекли 658 фактов незаконного потребления электроэнергии в регионе
За сезон охоты на лосей ярославцы 460 раз нарушили природоохранное законодательство