Нож попал в самое сердце. Веселое застолье в Костромской области закончилось жестоким убийством

Вечером, 14 января, в квартире местного жителя в селе Боговарово было веселое застолье. Но веселье быстро закончилось, когда между 50-летний мужчиной и 47-летним гостем случилась ссора. Выпивший человек не справился с агрессией и ударил собеседника ножом в грудь. Нож попал в самое сердце. Мужчина погиб на месте. Хозяин квартиры сам позвонил в полицию.

– По прибытии сотрудников правоохранительных органов подозреваемый добровольно написал явку с повинной, а затем дал признательные показания в ходе допроса следователем Следственного комитета, подтвердив свои показания при проверке показаний на месте происшествия, – пояснили в ведомстве.

Суд избрал для убийцы меру пресечения и заключил его под стражу. Расследование продолжается.