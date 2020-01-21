В Ярославле пожарные приоткрыли врата собачьего ада

В понедельник, 20 января, в квартире на улице Добрынина случился пожар.

В пресс-службе МЧС появилось лишь сухая сводка: сообщение о возгорании поступило в 8 утра, уничтожен мусор, площадью 1 квадратный метр. И все. Никто не ожидал, что за дверями обычной городской квартиры в Ленинском районе творился настоящий ад.

Кормили собак внутренностями мертвого пса

Когда пожарные зашли в помещение, увидели леденящий кровь ужас. В одной из двух комнат лежали останки взрослой собаки, выеденной изнутри. Рядом с брюшной полостью трупа – пустая миска. Вероятно, внутренностями кормили других животных. От мертвого пса осталась только шкура и мордочка. Кругом фекалии, пустой мешок корма, клетки, оголенные провода, засаленная и разодранная до пружин мебель

Животных могли кормить останками мертвой собаки. ФОТО: Елена Пыркина

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Соседи позвонили зоозащитникам

Живые питомцы там тоже были. Из задымленных комнат удалось спасти четыре собаки и крохотных щенков породы китайская хохлатая. Со слов хозяйки квартиры, в помете их было шесть. Один малыш умер на следующий день после родов, одного не смогли найти во время пожара. Выжило четыре. Взрослые особи сразу выбежали в подъезд. Соседи позвонили зоозащитникам.

Кругом фекалии, клетки и оголенные провода/ФОТО: Елена Пыркина

– В квартире мы не нашли место, чтобы просто встать. Все завалено какими-то субстанциями, грязь и страшная вонь, – не без эмоций рассказывает волонтер приюта «Самые активные хвосты» Елена Пыркина.

«По щиколотку дерьма и по пояс грязи»

За годы зоозащитной деятельности Елена увидела такой ужас впервые. А вот жильцы подъезда едва ли удивились происходящему в квартире. Они поделились, что неладное там творится уже давно. Сама хозяйка в жилище не проживает. Хотя назвать жилищем этот бедлам едва ли поворачивается язык.

– Там по щиколотку дерьма и по пояс грязи, – хором возмущаются жильцы. – И постоянный лай. Никто никогда не видел, чтобы с собаками гуляли.

Запах распространяется по всему подъезду и мешает людям нормально существовать. Родственники местной жительницы Людмилы уже не могут приходить к ней домой, потому что не выносят тлетворный запах.

Тлетворный запах заполнил весь подъезд/ФОТО: Елена Пыркина

Кстати, соседи зловонного подъезда как-то обращались в мэрию, к депутатам и в полицию, однако плодов это не принесло. Кто-то приходил, приносили какие-то бумаги, но до реальной проверки дело так и не дошло.

Хозяйка квартиры – заводчица элитных собак?

А между делом квартирант, проживающий в собачьем аду, как-то раз уже выносил на помойку труп еще одной собаки. И было это пару месяцев назад.

Парень сказал зоозащитникам, что он сын хозяйки. А сама женщина, когда прибыла на место пожара, стала отрицать родственные связи с молодым человеком и уверять всех вокруг, что он просто снимает у нее квартиру. Тогда собак вернуть она не просила. А потом позвонила Елене и открыла карты. Выяснилось, что она заводчица редкой породы и настаивает на возврате щенков. И похоже, ярославна искренне не понимает, что она делает не так, и почему ей заинтересовались зоозащитники.

Жилец странной квартиры выносит труп собаки на помойку/ФОТО: Елена Пыркина

Тут вскрылась еще одна значимая деталь. Женщина владеет собственным питомником, в котором разводит собак породы аусси или австралийских овчарок и шпицов. Ну, и китайских хохлатых. Кстати, труп большой собаки, найденный пожарными, как раз принадлежал к породе австралийских овчарок.

За собак заступится РКФ и закон

Зоозащитники приняли решение обратиться в Российскую кинологическую федерацию, чтобы заводчицу лишили права разводить собак.

А еще на днях Елена и другие активисты отнесут заявление в полицию. Статья 245 «О жестоком обращении с животными» должна защитить права наших четвероногих друзей.

Спасенных животных отправили на домашнюю передержку/ФОТО: Елена Пыркина

Где сейчас спасенные питомцы

Сначала волонтеры отвезли собак в ветеринарную клинику, чтобы проверить их состояние и убедиться, что с ними все в порядке. Животные сильно истощены и покусаны блохами. Кстати, кормящую маму разлучать с малышами не стали. Некоторых питомцев неравнодушные ярославцы уже взяли на домашнюю передержку. Что будет с китайскими хохлатыми дальше – пока неизвестно. Но в беде их точно не оставят.