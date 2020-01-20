Костромские школьники катались на плоту по незамерзшим рекам

В воскресенье, 19 января, около полудня в единую службу 112 позвонил неравнодушный костромич. Мужчина рассказал, что на слиянии Волги и реки Черная на самодельном плоту катаются дети.

– К месту ЧП был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Правоохранители помогли отчаянным подросткам причалить к берегу. Выяснилось, что 13-летний и 16-летний мальчики нашли плот на берегу, а незамерзшая акватория рек позволила исполнить опасный замысел.

Из отдела полиции школьников забрали родители. С их семьями провели профилактическую беседу.