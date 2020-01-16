2020-01-17T17:17:50+03:00
Кострома

В Костромской области водитель рейсового автобуса выпил за обедом и сел за руль

А еще он не пристегнулся ремнем безопасности, чем и привлек внимание сотрудников ГИБДД
Екатерина РЯБЦЕВА
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Во время профилактической беседы стало понятно, что мужчина пьянВо время профилактической беседы стало понятно, что мужчина пьянФото: УМВД по Костромской области
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В Нерехте проходили плановые мероприятия. Сотрудники ГИБДД в час-пик проверяли, как работают водители общественного и частного транспорта.

На одной из улиц гаишники остановили рейсовый автобус, водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности. Во время профилактической беседы стало понятно, что мужчина пьян. Это подтвердил экспресс-тест на алкоголь. Водитель честно признался, что немного выпил за обедом, но это не помешало ему снова сесть за руль и продолжить работу.

– Нарушитель незамедлительно был отстранён от управления транспортом, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области. – На месте в отношении него составлены административные протоколы.

За ремень мужчина получит штраф в тысячу рублей, а за горячительные напитки во время обеда наказание назначит суд.

Также полицейские проведут проверку и в отношении перевозчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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