В Костромской области водитель рейсового автобуса выпил за обедом и сел за руль

В Нерехте проходили плановые мероприятия. Сотрудники ГИБДД в час-пик проверяли, как работают водители общественного и частного транспорта.

На одной из улиц гаишники остановили рейсовый автобус, водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности. Во время профилактической беседы стало понятно, что мужчина пьян. Это подтвердил экспресс-тест на алкоголь. Водитель честно признался, что немного выпил за обедом, но это не помешало ему снова сесть за руль и продолжить работу.

– Нарушитель незамедлительно был отстранён от управления транспортом, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области. – На месте в отношении него составлены административные протоколы.

За ремень мужчина получит штраф в тысячу рублей, а за горячительные напитки во время обеда наказание назначит суд.

Также полицейские проведут проверку и в отношении перевозчика.