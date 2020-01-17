В Костроме пироман отомстил начальнику за увольнение и спалил два КАМАЗа и две легковушки

В промзоне Костромы в ночь с 18 на 19 августа 2019 года случился крупный пожар: сгорело два КАМАЗа и две легковушки. Владелец автопарка рассказал следователям, что, возможно, к этому может быть причастен его бывший сотрудник, которого уволили со скандалом.

Подозреваемого нашли на тепличном комбинате в Ростовской области. Там пироман работал без документов и под чужим именем. Мужчину задержали и доставили в Кострому.

Оказалось, он приехал сюда к девушке, с которой познакомился в соцсетях. Герой-любовник сразу нашел работу, но в августе поругался с начальством и решил, что месть его будет жаркой.

– С помощью ветоши злоумышленник поджог гаражный бокс, в котором стояли автомобили, и запалил спецодежду в бытовке, также расположенной на территории промзоны, – рассказали подробности в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Уголовное дело передано в суд.