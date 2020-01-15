2020-01-15T17:05:18+03:00
Кострома

Оперативники закрыли в Костроме салон интимного массажа в четыре руки

Организовала бизнес 28-летняя местная жительница, а работали ее подружки
Екатерина РЯБЦЕВА
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Каждый день дамы принимали по 2-3 клиентаКаждый день дамы принимали по 2-3 клиентаФото: УМВД по Костромской области
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Костромские оперативники обнаружили в одной их местных квартир массажный салон. Но там делали не только массаж, а еще кое-что сладенькое.

Организовала несложный бизнес 28-летняя девушка. Она сняла квартиру, пригласила подружек и купила нужные аксессуары. Потом в интернете появилось объявление о «массаже в две и четыре руки».

Каждый день дамы принимали по 2-3 клиента. Половину заработанных денег забирала себе бизнес-вумен, а остальные шли наемным работницам. Интимный салон существовал всего 4 месяца, а потом его ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.

– В настоящее время в отношении владелицы заведения сотрудниками отдела дознания УМВД России по городе Костроме возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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