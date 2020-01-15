Оперативники закрыли в Костроме салон интимного массажа в четыре руки

Костромские оперативники обнаружили в одной их местных квартир массажный салон. Но там делали не только массаж, а еще кое-что сладенькое.

Организовала несложный бизнес 28-летняя девушка. Она сняла квартиру, пригласила подружек и купила нужные аксессуары. Потом в интернете появилось объявление о «массаже в две и четыре руки».

Каждый день дамы принимали по 2-3 клиента. Половину заработанных денег забирала себе бизнес-вумен, а остальные шли наемным работницам. Интимный салон существовал всего 4 месяца, а потом его ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.

– В настоящее время в отношении владелицы заведения сотрудниками отдела дознания УМВД России по городе Костроме возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.