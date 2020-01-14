2020-01-15T14:59:05+03:00
Кострома

Костромич задержал бомжа, который вырвал сумку у пенсионерки

Мужчину выгнали со съемного жилья, и он хотел поправить материальное положение
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина уже был судим за воровствоМужчина уже был судим за воровствоФото: УМВД по Костромской области
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Вечером, 26 октября 2019 года в костромскую полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что шел по улице и увидел, как прохожий вырывает из рук пенсионерки сумку и убегает с ней. Смелый костромич задержал преступника и передал его оперативникам.

Прохожим оказался 46-летний бомж. Он уже был судим за воровство. Мужчину выгнали со съемной квартиры, и он стал выпивать в компании своего знакомого. За его счет, естественно.

Когда выпивка закончилась, человек без определённого места жительства решил одолжить денег у местных жителей, и напал на бабушку.

Полиция отправила костромича за решетку.

– В отношении него следователями было возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области. Материалы дела передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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