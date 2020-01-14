В Ярославской епархии рассказали, где можно окунуться на Крещение
Несмотря на теплую погоду, из-за которой водоемы Ярославской области не успели замерзнуть, верующие все же смогут окунуться в иордань. Пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский на своей странице в социальных сетях опубликовал список мест, где в праздник православные смогут погрузиться в святые воды.
- Погодные условия в этом году не способствуют в приближающиеся дни праздника Богоявления выходу верующих на Иордань. Но для тех, кто полон решимости погрузиться в крещенские дни в святые воды, мы публикуем карту самых известных и почитаемых источников Ярославской митрополии, - пишет отец Александр.
- Преподобного Никиты Столпника при Никитском монастыре Переславля;
- Преподобного Сергия Радонежского с.Деболовское Ростовского района;
- Святого Николая Чудотворца с.Красново Борисоглебского района;
- Великомученицы Параскевы Пятницы с.Кувакино Некрасовского района;
- Никольский источник при Воскресенском соборе Тутаева;
- Источник Всемилостивого Спаса на р.Колоть Тутаевского района;
- Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» с. Вятское Некрасовского района;
- Источник при храме Вознесения города Данилова;
- Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» с.Покров на Лунке Даниловского района;
- Преподобного Адриана Пошехонского, с.Холм Пошехонского района;
- Святого Николая с. Никольское Угличского района;
- Преподобного Иринарха Затворника с.Кондаково Борисоглебского района;
- Великомученицы Параскевы Пятницы с.Старово Угличского района;
- Сольбинская купальня на р.Сольба Переславского района;
- Варваринский источник с.Купань Переславского района.
ИСТОЧНИК KP.RU