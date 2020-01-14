2020-01-14T14:25:51+03:00
Общество

В Ярославской епархии рассказали, где можно окунуться на Крещение

Опубликована карта источников
Полина Вачнадзе
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ФОТО: Александр Сатомский ВКонтактеФОТО: Александр Сатомский ВКонтакте
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Несмотря на теплую погоду, из-за которой водоемы Ярославской области не успели замерзнуть, верующие все же смогут окунуться в иордань. Пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский на своей странице в социальных сетях опубликовал список мест, где в праздник православные смогут погрузиться в святые воды.

- Погодные условия в этом году не способствуют в приближающиеся дни праздника Богоявления выходу верующих на Иордань. Но для тех, кто полон решимости погрузиться в крещенские дни в святые воды, мы публикуем карту самых известных и почитаемых источников Ярославской митрополии, - пишет отец Александр.

- Преподобного Никиты Столпника при Никитском монастыре Переславля;

- Преподобного Сергия Радонежского с.Деболовское Ростовского района;

- Святого Николая Чудотворца с.Красново Борисоглебского района;

- Великомученицы Параскевы Пятницы с.Кувакино Некрасовского района;

- Никольский источник при Воскресенском соборе Тутаева;

- Источник Всемилостивого Спаса на р.Колоть Тутаевского района;

- Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» с. Вятское Некрасовского района;

- Источник при храме Вознесения города Данилова;

- Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» с.Покров на Лунке Даниловского района;

- Преподобного Адриана Пошехонского, с.Холм Пошехонского района;

- Святого Николая с. Никольское Угличского района;

- Преподобного Иринарха Затворника с.Кондаково Борисоглебского района;

- Великомученицы Параскевы Пятницы с.Старово Угличского района;

- Сольбинская купальня на р.Сольба Переславского района;

- Варваринский источник с.Купань Переславского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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