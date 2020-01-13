Костромичам под окна подкинули отравленную землю

В 2014 году компания «Речной» получила разрешение на строительство многоквартирных домов на улице Речная в Костроме, но почва там была загрязнена высокотоксичными элементами, нефтепродуктами, фенолами и сложными углеводородами. Ее нужно было вывезти со строительной площадки и утилизировать.

– Неустановленные лица в период с 01.08.2019 по 09.01.2020 годов организовали вывоз с данного земельного участка, предназначенного для строительства жилых домов, грунта, содержащего химические вещества со значительным превышением предельно допустимых концентраций, и его отвал на территории населенного пункта в районе жилой застройки на улицах Индустриальной и Привокзальной города Костромы, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области.

На неизвестных людей, которые буквально подбросили отравленную землю жителям других районов возбудили уголовное дело. Идут следственные действия. Расследование продолжается.