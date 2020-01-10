2020-01-10T16:15:57+03:00
Кострома

В Костромской области 60-летний мужчина убил свою знакомую

Он нанес женщине более семь ударов ножом в лицо и грудную клетку
Екатерина РЯБЦЕВА
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Знакомые выпивали дома у женщины, а потом завязался конфликтЗнакомые выпивали дома у женщины, а потом завязался конфликтФото: СУ СКР по Костромской области
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В четверг, 9 января, в поселке Калый Костромской области 60-летний мужчина был в гостях у 72-летней местной жительницы. Пара выпивала, а потом между ними возник конфликт. Мужчина схватил нож и нанес подруге не менее семь ударов в лицо и грудную клетку. Женщина скончалась от полученных травм.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого в убийстве задержали. Следовали готовят ходатайство, чтобы заключить его под стражу. Идут следственные действия. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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