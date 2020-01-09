Когда в Ярославской области подорожает коммуналка?

Стоимость коммунальных услуг в Ярославской области подорожает в 2020 году один раз - с 1 июля. Изменятся тарифы на электроэнергию, водо- и теплоснабжение, водоотведение, а также газ. Размер платы за обращение с ТБО, который с января снизился чуть более чем на 2 процента, останется неизменным на протяжении всего года: в многоквартирных домах он сейчас составляет 93,54 рубля с человека, в частном секторе - 106,01 рубля с человека.

Тариф на электроэнергию для горожан с 1 июля оставит 3,84 рубля за один киловатт-час. В селах, а также в домах, где стоят электрические плиты, и садоводческих товариществах установлен понижающий коэффициент 0,7. Таким образом, стоимость одного киловатт-часа будет равняться 2 рублям 69 копейкам. Сейчас за него платят 2 рубля, 58 копеек. Кроме того, ярославцы смогут как и раньше выбирать способ расчета за электроэнергию по так называемым "зонным" тарифам.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития России рост тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в этом году может составить 3,9 процента, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения – 4 процента. Стоимость кубометра природного газа для приготовления пищи и нагрева воды для населения будет равняться 7 рублям 60 копейкам, для отопления жилья – 5 рублям 10 копейкам.

При этом, отмечают в правительстве Ярославской области, в разных муниципальных районах увеличение тарифов по отдельным коммунальным услугам может отличаться. Но предельный рост совокупного платежа за все коммунальные услуги с 1 июля 2020 года не должен превысить 5,6 процента. В среднем по региону он составит 3,6 процента.