Руководители «Костромской верфи» задолжали по налогам 18 миллионов рублей

В 2019 году руководители АО «Костромская верфь» задолжали по налогам, сборам и страховым взносам почти 18 миллионов рублей, но решили сокрыть более 33 миллионов рублей, которыми могли бы погасить долги.

– С этой целью лица, осуществляющие фактическое руководство АО «Костромская верфь», организовали перечисление денежных средств, минуя расчетные счета предприятия, на которые были выставлены инкассовые поручения, тем самым искусственно создали ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области.

Следственный комитет вместе с ФСБ и МВД возбудили уголовное дело.

Сейчас изучается документация и проводятся следственные действия. Идет расследование.