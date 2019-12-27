Костромич напал на девушку и изнасиловал ее

29 сентября 2019 года около 4.30 утра на улице Ленина 37-летний мужчина напал на проходившую девушку, стал ей угрожать убийством, а после этого изнасиловал.

– Действиями обвиняемого потерпевшей причинены телесные повреждения, не опасные для жизни, – прокомментировали в СУ СК России по Костромской области.

Подозреваемого быстро нашли и возбудили уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. После того, как была собрана доказательная база, дело направили в суд для рассмотрения.