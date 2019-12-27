Костромич напал на девушку и изнасиловал ее
Мужчина брал потерпевшую силой и угрожал убийством
Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражуФото: СУ СКР по Костромской области
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29 сентября 2019 года около 4.30 утра на улице Ленина 37-летний мужчина напал на проходившую девушку, стал ей угрожать убийством, а после этого изнасиловал.
– Действиями обвиняемого потерпевшей причинены телесные повреждения, не опасные для жизни, – прокомментировали в СУ СК России по Костромской области.
Подозреваемого быстро нашли и возбудили уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. После того, как была собрана доказательная база, дело направили в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU