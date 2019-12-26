В Костроме пропала 16-летняя девушка в черной бархатной куртке
Следователи Костромы начали поиски 16-летней Полины Тороповой.
Несовершеннолетняя девушка ушла из дома в среду, 18 декабря, около 17 часов.
– Ранее она неоднократно уходила из дома, состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, – уточнили подробности в пресс-службе ведомства.
Полина выглядит на 15-16 лет, среднего роста – 165 сантиметров, среднего телосложения, волос русые.
Была одета в черную бархатную куртку, темные штаны и бордовые кеды.
Если вы что-то знаете о местонахождении девушки, сообщите по телефонам 8-967-680-94-67 либо 02.
ИСТОЧНИК KP.RU