2019-12-27T09:41:54+03:00
Кострома

В Костроме пропала 16-летняя девушка в черной бархатной куртке

Она ушла из дома 18 декабря и не вернулась
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ранее Полина уже уходила из домаРанее Полина уже уходила из домаФото: СУ СКР по Костромской области
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Следователи Костромы начали поиски 16-летней Полины Тороповой.

Несовершеннолетняя девушка ушла из дома в среду, 18 декабря, около 17 часов.

– Ранее она неоднократно уходила из дома, состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, – уточнили подробности в пресс-службе ведомства.

Полина выглядит на 15-16 лет, среднего роста – 165 сантиметров, среднего телосложения, волос русые.

Была одета в черную бархатную куртку, темные штаны и бордовые кеды.

Если вы что-то знаете о местонахождении девушки, сообщите по телефонам 8-967-680-94-67 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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