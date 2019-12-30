2019-12-31T10:57:47+03:00
Кострома

Сдали жилье, позвали проституток, сообщили персональные данные: как жители Костромской области «накрыли мошенникам новогодний стол»

Общая сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Четыре местных жителя доверились кредиторам и сообщили персональные данные своих счетовЧетыре местных жителя доверились кредиторам и сообщили персональные данные своих счетовФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

В Костромской области одиннадцать человек пострадали от рук мошенников. Четыре из них доверились кредиторам и сообщили персональные данные своих счетов.

Еще двое решили сдать свое жилье в праздничные дни, но лишились на двоих 143 тысячи рублей.

– В Судиславле местный житель попытался сэкономить на покупке авиабилетов на праздники. На сайте-агрегаторе он сделал заказ и оплатил будущий перелет, но билетов так и не дождался. Новогодний убыток путешественника составил 12,6 тысяч рублей, – поделились в пресс-службе полиции.

А гость из Самарской области приехал в Кострому к другу. Молодые люди решили отдохнуть в компании приятных незнакомок по вызову, и заказали их через интернет. Администратор портала попросила перечислить страховую сумму в размере 40 тысяч рублей. Парни выполнили все, о чем их просили, но так и не дождались девушек.

– Всего же по подсчетам сотрудников уголовного розыска только в декабре костромичи «накрыли новогодний стол» мошенникам на сумму, превышающую 15 миллионов рублей, – отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ярославские автопортальцы сняли крутой новогодний флешмоб
В Ярославле на Ленинградском проспекте автобус с пассажирами врезался в легковушку
Полицейский Дед Мороз поздравил ребят из детского дома в Ярославле
Из центра Рыбинска за ночь вывезли 650 кубометров снега
Житель Ярославской области встретит Новый год в спецприемнике из-за долгов
В Ярославле открылась пожарная часть
В Ярославской области объявлен конкурс на лучшую фотографию храма в Курбе
Как в Ярославле будет ходить транспорт в праздничные дни
В Ярославской области снегопад продолжится до вечера 31 декабря
Надеясь получить 12 миллионов рублей, ярославская пенсионерка отдала мошенникам все свои сбережения
Ярославские приставы поздравили детей, чьи родители не платят алименты
Есть вопросы? В Ярославской области открылась горячая линия по работе пригородных автобусов
В Ярославской области в ДТП с тремя машинами погиб мужчина и пострадала девочка
«Бронепоезд» бился в Москве до последнего патрона
Ярославские приставы помогли матери и ребенку получить хорошую квартиру
В один из банков Рыбинска пытались сдать поддельные купюры
С 1 января в Ярославской области начнётся тестирование новой схемы движения междугороднего транспорта