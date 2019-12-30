Сдали жилье, позвали проституток, сообщили персональные данные: как жители Костромской области «накрыли мошенникам новогодний стол»

В Костромской области одиннадцать человек пострадали от рук мошенников. Четыре из них доверились кредиторам и сообщили персональные данные своих счетов.

Еще двое решили сдать свое жилье в праздничные дни, но лишились на двоих 143 тысячи рублей.

– В Судиславле местный житель попытался сэкономить на покупке авиабилетов на праздники. На сайте-агрегаторе он сделал заказ и оплатил будущий перелет, но билетов так и не дождался. Новогодний убыток путешественника составил 12,6 тысяч рублей, – поделились в пресс-службе полиции.

А гость из Самарской области приехал в Кострому к другу. Молодые люди решили отдохнуть в компании приятных незнакомок по вызову, и заказали их через интернет. Администратор портала попросила перечислить страховую сумму в размере 40 тысяч рублей. Парни выполнили все, о чем их просили, но так и не дождались девушек.

– Всего же по подсчетам сотрудников уголовного розыска только в декабре костромичи «накрыли новогодний стол» мошенникам на сумму, превышающую 15 миллионов рублей, – отметили в ведомстве.