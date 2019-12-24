Москвич-автоподборщик обманул костромича на 53 тысячи рублей

40-летний москвич разместил в интернете объявление о автоподборе. На объявление откликнулся житель Костромы, который попросил пригнать ему Тойоту. Мужчины обговорили характеристики автомобиля, условия сделки и предоплату в 53 тысячи рублей. По классике жанра мошенник получил деньги и исчез.

Костромская полиция съездила в столицу и задержала подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело.

– В ходе допроса мужчина раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Он возместил ущерб. Идет расследование.