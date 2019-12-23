2019-12-23T17:06:56+03:00
Кострома

Резервный счет, компенсация за БАДы и продажа дома: как мошенники обманули костромичей почти на миллион рублей

Полиция начала проверку
Екатерина РЯБЦЕВА
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Нечестные люди звонили в основном пенсионерамНечестные люди звонили в основном пенсионерамФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Костромские мошенники позвонили 55-летней местной жительнице и напугали женщину тем, что ее деньги, якобы, находятся в опасности. Наивная пенсионерка перевела 600 тысяч рублей на «резервный счет», и в миг лишилась всех накоплений.

А 69-летний житель Волгореченска получил письмо о компенсации за купленные 10 лет назад БАДы. Мужчина позвонил по указанному номеру и услышал, что получить 150 тысяч рублей возможно после оплаты госпошлины в 45 тысяч рублей. Дальше схема простая: деньги списались, но компенсацию так никто и не выплатил.

Еще один потерпевший проживает в Чухломе. 60-летний житель выставил на сайт объявление о продаже дома. Ему быстро позвонили и предложили предоплату. Для этого пенсионеру нужно было сходить к терминалу и совершить несколько действий, из-за которых он лишился 269 тысяч рублей.

– В настоящее время по каждому факту противоправных действий проводятся проверки, по результатам которых, будут приняты процессуальные решения, – сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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