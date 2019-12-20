2019-12-20T11:17:43+03:00
Общество

В Ярославской области за ноябрь самая высокая инфляция среди регионов ЦФО

Она составила 4,9%
Полина Вачнадзе
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На рынке услуг годовая инфляция в ЦФО в ноябре осталась на уровне октября – 3,3%.На рынке услуг годовая инфляция в ЦФО в ноябре осталась на уровне октября – 3,3%.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В ноябре годовые темпы прироста цен по сравнению с октябрем снизились в большинстве регионов Центрального Федерального округа. Исключения составили две области: Тульская и Ярославская. Здесь воздействие сдерживающих инфляцию факторов было компенсировано влиянием факторов проинфляционных. Самый значимый – рост цен на зарубежные путевки в Испанию, Таиланд, Грецию и Китай на фоне увеличения спроса населения на них и подорожания авиабилетов на 10-15%. И как итог: годовые темпы роста цен в Тульской и Ярославской областях практически не поменялись. При этом в первом регионе отмечается наименьшая годовая инфляция в ЦФО – 2,6%, а во второй – наибольшая, составляющая 4,9%.

Если говорить о регионах Центрального Федерального округа в целом, сообщает ГУ Банка России по ЦФО, то в ноябре годовая инфляция составила 3,6%, в то время как в октябре она остановилась на отметке 3,9%. Замедление роста цен связано с увеличением предложений в отдельных сферах продовольственного рынка, сдержанным спросом у потребителей и укреплением рубля.

Самое большое снижение произошло на продовольственные товары – до 3,8% в ноябре по сравнению с 4,4% в октябре. Инфляция на непродовольственные товары замедлилась с 3,8% до 3,6, в сфере услуг по сравнению с предыдущим месяцем ничего не изменилось – 3,3%.

По продовольственным товарам отмечено снижение стоимости сахара и мяса. Связано это с хорошим урожаем сахарной свеклы и наличием запасов прошлого года, а если говорить о мясе, в частности, о свинине и птице, то здесь большую роль играет наращивание региональных производственных мощностей при сохранении стабильных мировых цен на мясную продукцию.

На непродовольственные товары цены в основном снижались. Наблюдалось уменьшение стоимости легковых автомобилей, мебели, электротоваров и других бытовых приборов. Кстати, из-за насыщенности рынка планшетами, мобильными телефонами и телевизорами, в ноябре эти товары по-прежнему были дешевле, чем годом ранее.

На рынке услуг годовая инфляция в ЦФО в ноябре осталась на уровне октября – 3,3%. Связано это с уменьшением прироста стоимости услуг пассажирского транспорта и снижением процентной ставки на потребительские кредиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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