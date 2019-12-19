Костромская полиция нашла магазин, где торговали нелегальной пиротехникой

Сотрудники полиции проводили рейд в поселке Кадый Костромской области. Там они обнаружили магазин, в котором продавались пиротехнические изделия без сертификатов. Продавец не смогла предоставить документы и рассказать, как бенгальские огни оказались на прилавке магазина.

– В результате, вследствие допущенных нарушений требований пожарной безопасности сотрудники полиции ОП№10 МО МВД России «Макарьевский» изъяли всю партию продукции – 17 упаковок свечей, – рассказали в ведомстве.

Продавщица будет привлечена к административной ответственности, а правоохранители продолжат проверять точки, где продается пиротехника.