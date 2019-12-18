В Костроме администратор магазина две недели воровал выручку

26-летний житель Костромы работал администратором в сети продуктовых магазинов. В свободное от работы время парень играл в онлайн-игры и делал ставки на спорт, но денег ему хватало не всегда.

– На протяжении двух недель злоумышленник забирал часть выручки, в этом ему помогали продавцы, которые находились в прямом подчинении администратора и боялись перечить под страхом лишения премий и других льгот, – рассказали в полиции.

Когда его поймали на месте и показали записи с камер видеонаблюдения, то преступник во всем сознался. Ему удалось вынести из магазина 80 тысяч рублей.

По делу проводится проверка.