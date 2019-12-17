2019-12-17T17:41:42+03:00
Иваново

Мужчина сжег дом знакомого, потому что думал, что за ним подсматривают

Ивановцу назначена судебно-психиатрическая экспертиза
Роман РЫЖИКОВ
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Огонь уничтожил дом, в который пустили пожить не вполне адекватного мужчинуОгонь уничтожил дом, в который пустили пожить не вполне адекватного мужчинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Иванове сгорел частный дом. Пожар произошел на улице Стачек в Советском районе города. Оказалось, что дом подожги, а его владелец даже смог предположить, кто это сделал. Гостеприимный мужчина пустил пожить к себе 42-летнего знакомого. Только вот с головой у этого мужчины приключилась беда…

Когда полицейские нашли подозреваемого, он рассказал, что сжег дом специально, так как у него было постоянное чувство, что за ним кто-то следит. Тогда мужчина и решил поджечь «камеру скрытого наблюдения» вместе со всем жилищем. В результате огонь уничтожил строение площадью 38,5 квадратных метров.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), назначено ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая. Ведется следствие, - комментируют ситуацию в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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