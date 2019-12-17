В Костроме владельца туристического агентства кинула 17 клиентов на 1,5 миллиона рублей

В конце 2017 года в полицию стали поступать массовые заявления от жителей Костромы, которые купили путевки в одном и том же туристическом агентстве. Они заключали договора, платили деньги и… оставались дома.

– За несколько дней до даты тура руководитель фирмы отказалась выдавать необходимые документы, под различными предлогами переносила вылет, а в конечном итоге просто исчезла и перестала выходить на связь, – рассказали в полиции.

В результате за сезон она обманула 17 клиентов более чем на 1,5 миллиона рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Следователи изучили договора, аудиозаписи телефонных разговоров и переписку. Сама женщина до последнего отрицала свою вину и не сотрудничала со следствием.

Материалы дела передали в суд.