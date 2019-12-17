2019-12-17T16:59:07+03:00
Кострома

В Костроме владельца туристического агентства кинула 17 клиентов на 1,5 миллиона рублей

Женщина отрицала вину и не сотрудничала со следствием
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Костромичи заплатили деньги, заключили договора и остались домаКостромичи заплатили деньги, заключили договора и остались домаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В конце 2017 года в полицию стали поступать массовые заявления от жителей Костромы, которые купили путевки в одном и том же туристическом агентстве. Они заключали договора, платили деньги и… оставались дома.

– За несколько дней до даты тура руководитель фирмы отказалась выдавать необходимые документы, под различными предлогами переносила вылет, а в конечном итоге просто исчезла и перестала выходить на связь, – рассказали в полиции.

В результате за сезон она обманула 17 клиентов более чем на 1,5 миллиона рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Следователи изучили договора, аудиозаписи телефонных разговоров и переписку. Сама женщина до последнего отрицала свою вину и не сотрудничала со следствием.

Материалы дела передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Рыбинске нашли мертвым заключенного одной из колоний
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Ярославль
Умер за рулем? В Ярославле на Суздальском шоссе водитель ВАЗ спровоцировал тройное ДТП
Хинштейн : Депутат Владимир Корнилов сознался в убийстве таксиста
Ярославец украл из магазина платежный терминал и вытащил наличку
Из-за «Дела Корнилова» в Переславль приедет комиссия Генсовета «Единой России»
Несколько жильцов аварийного дома в Красном Профинтерне наконец-то получили ключи от новых квартир
В Ярославле жители Брагино подожгли машину должника, а вспыхнуло еще две
Доигрался: ярославец сделал себе пистолет и патроны
Официально: Подозреваемый в убийстве таксиста депутат Корнилов сначала избил, а потом задушил Чередникова
Ярославские росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые находились в федеральном розыске
В Ярославле изменится расписание автобусов №55 и №55К
В Ярославле к Волковскому театру съехались пожарные расчеты и полиция
Ярославская бабушка лишилась 767 тысяч рублей из-за мошенников на сайте бесплатных объявлений
В аварии в Рыбинске пострадали женщина и 3-летняя девочка
За 10 лет на портале госуслуг зарегистрировалось более 830 тыс. ярославцев
Ярославский предприниматель выплатит покупательнице двойную стоимость бракованной шубы
В деревню Юрьевская Слобода Ярославской области провели газ
Ярославские следователи назвали причину загадочной смерти мужчины в деловом костюме
В Ярославле закончили ремонтировать дом на Московском проспекте
Прокатимся красиво! В Ярославле в рейсы вышли празднично украшенные трамваи и троллейбус
По Рыбинску прогулялись 2020 Дедов Морозов, Санта Клаус из Франции и три гигантских мыши
Ярославцев могут выселить на улицу из-за того, что они превратили квартиру в гадюшник
Житель Ярославской области сломал челюсть прохожему в ответ на замечание
В центре Ярославля динозавры перекрыли проезжую часть и устроили дикие танцы
Ярославские спасатели рассказали, что делать, если провалился под лед
Ярославна судится с мэрией из-за новой квартиры