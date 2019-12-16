2019-12-17T16:59:44+03:00
Иваново

Сын убил отца металлической кружкой из-за разбитого телевизора

Мужчина нанес родственнику не меньше 54 ударов
Роман РЫЖИКОВ
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Сын избил отца кружкой и добил швабройСын избил отца кружкой и добил швабройФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Иванове суд вынес приговор мужчине, который убил своего отца. Местный житель несколько дней подряд пил со своим родственником, пока между ними не возник конфликт.

По версии следствия, глава семейства уронил телевизор, что привело отпрыска в бешенство. Сын набросился на отца с кулаками, а потом начал избивать пожилого мужчину металлической кружкой. Добил он родителя деревянной шваброй. Пенсионер скончался на месте, но не сразу. На теле убитого обнаружено не меньше 54 следов от ударов.

Суд признал состояние опьянения отягчающим обстоятельством и приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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