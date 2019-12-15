Новый год – 2020 в Ярославле: полная программа гуляний, куда сходить и что посмотреть

Наконец стала известна полная программа новогодних мероприятий в Ярославле. В этом году праздничные гулянья начнутся с 15 декабря и продлятся до 8 января.

Ярмарочные ряды и развлечения на Советской площади

Центральной праздничной площадкой Ярославля традиционно станет Советская площадь. Именно тут ярославцы и гости города смогут ежедневно танцевать, участвовать в развлекательных программах и новогодних забавах. Помимо танцев, квестов и мастер-классов жители города традиционно могут принять участие в массовых катаниях на открытом катке и посетить Терем Деда Мороза.

Уже 17 декабря в на Советской площади состоится встреча со Всероссийским Дедом Морозом из Великого Устюга. Волшебник ежегодно путешествует по городам России в рамках акции канала НТВ «Путешествие Деда Мороза». Дедушка посещает детские дома, малообеспеченные и многодетные семьи, а также исполняет желания детей с особенностями развития.

Кроме того, на Советской площади в очередной раз появятся ярмарочные ряды. В уютных домиках-шале будут продаваться угощения, уличная еда, согревающие напитки и сувенирная продукция. Торжественное открытие новогодней ярмарки запланировано на пятницу 27 декабря.

Новогодняя ночь – 2020

Основные события новогодней ночи – 2020 также развернуться на Советской площади. Здесь с 22.00 31 декабря 2019 года до 2.30 1 января 2020 года запланирован праздничный концерт и новогодние игры и конкурсы. Кстати, в этом году гуляния пройдут под лозунгом «Однажды дважды в Новый год!».

Разумеется, что такой праздник не может пройти без салюта. В 0.05 часов над городом прогремит главный новогодний фейерверк.

Праздничные гуляния в районах города

Массовые гуляния и веселые программы запланированы не только в центре, но и в городских районах. Там развлечения продлятся с 1.00 до 3.30 часов. Гуляния пройдут на 10 площадках:

- Парк Победы на Ленинградском проспекте

-Площадь перед молодежным центром «Красный Перевал–1»

-Площадь перед Домом культуры «Гамма»

-Площадь перед Домом культуры «Энергетик»

-Зона отдыха «Карпаты» на проспекте Авиаторов

-Юбилейная площадь перед ДК имени А.М. Добрынина (01.00–03.00)

-Массовое гуляние на площади ДК «Нефтяник»

-Новогоднее гуляние на улице Стачек

-Площадь перед Домом культуры «Радий»

-Площадь перед Дворцом культуры «Судостроитель»

НА ЗАМЕТКУ

Полная программа мероприятий на советской площади по дням:

15 декабря

16.00-16.30 Торжественное открытие ледового катка

16.30-18.00 Матчи группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

18.45-23.00 Массовое катание на открытом катке

16 - 20 декабря

10.00-22.00 Массовое катание на открытом катке

16.00-20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

17 декабря

Встреча Всероссийского Деда Мороза на Советской площади в Ярославле – время уточняется

21 декабря

10.00-12.30 Турнир по футболу на льду

13.00-23.00 Массовое катание на открытом катке

19.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

22 декабря

10.00-12.30 Турнир по футболу на льду

12.45-14.45 Фестиваль зимних видов спорта

13.00-23.00 Массовое катание на открытом катке

19.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

23-26 декабря

10.00-22.00 Массовое катание на открытом катке

16.00-20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

27 декабря

10:00-12:00, 16.00-22.00 Массовое катание на открытом катке

12:00-16:00 Межрегиональный Фестиваль уличных игр «Игра на все времена»

12.00-16.00 Фестиваль уличных игр. Керлинг

15.00-21.00 Работа ярмарочных рядов

17.00-19.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

16.00-18.00 Открытие новогодней ярмарки. Новогодний Арт-экспресс «В 2020 – без остановки»

16:00-22:00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

18.00-19.00 Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно»

19.00-20.00 Новогодняя дискотека

28 декабря

09.00 – 15.00 Матчи группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

10.00-15.00 Турнир по волейболу на снегу (Центральный пляж)

12:00-16:00 Межрегиональный Фестиваль уличных игр «Игра на все времена»

15:00-16:00 Фестиваль уличных игр (шорт хоккей)

15.45-23.00 Массовое катание на открытом катке

11.00-21.00 Работа ярмарочных рядов

12.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.00-17.00 «Звёздные гастроли на Советской…» Концертно-развлекательная программа

17.00-18.00 Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно»

19.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

18.00-20.00 Новогодняя дискотека

29 декабря

09.00-15.45 Матчи группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

11.00-21.00 Работа ярмарочных рядов

12.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

16.00-23.00 Массовое катание на открытом катке

17.30-21.30 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

30 декабря

10.00-22.00 Массовое катание на открытом катке

12.00-14.00 Показательная тренировка по керлингу

12.00-21.00 Работа ярмарочных рядов

18.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

31 декабря

09.00 – 15.45 Матчи группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»

12.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

16.00- 02.30 Массовое катание на открытом катке

17.00- 21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

14.00-03.00 Работа ярмарочных рядов

22.00-02.30 Новогодняя концертная программа

1 января «START-ШОУ «2020»

14.00-21.00 Работа ярмарочных рядов

16.00-18.00 Новогодняя программа «Новый год в эфире!»

18.00-21.00 Новогодний танцпол

15.00- 23.00 Массовое катание на открытом катке

17.00- 21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

2 января

09.00-23.00 Массовое катание на открытом катке

11.00-21.00 Работа Новогодней ярмарки

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

17.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

3 января «ЗаМышательное настроение»

11.00-21.00 Работа ярмарочных рядов

10.00-22.00 Массовое катание на открытом катке

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.00-17.00 Концертно - развлекательная программа «Все в сыре»

16.00- 20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

17.00-19.00 Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно»

19.00-21.00 Новогодний танцпол

4 января «Crocus City –Magistral»

11.00-21.00 Работа ярмарочных рядов

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

10.00- 22.00 Массовое катание на открытом катке

15.00-17.00 Новогодняя концертная программа

16.00- 20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

17.00-19.00 Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно»

19.00-21.00 Новогодний танцпол

5 января «Скажите «CHEESE!»

09.00- 12.30 Выставочные матчи по хоккею

11.00- 21.00 Работа ярмарочных рядов

13.00- 18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

13.00-14.00 Мастер-класс по шорт-треку

14.15- 23.00 Массовое катание на открытом катке

15.00- 17.00 «ПИСК моды 2020». Встреча с Микки и Минни Маусами

15.00- 20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

17.00-19.00 Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно»

19.00-21.00 Новогодний танцпол

6 января «Новогодняя двадцатка»

09.00- 12.30 Выставочные матчи по хоккею

11.00- 21.00 Работа ярмарочных рядов

13.00-23.00 Массовое катание на открытом катке

13.00 - 18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.00- 17.00 Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно»

16.00-20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

19.00- 21.00 Новогодний танцпол

7 января «Рождественские гулянья»

09.00 – 14.00 Рождественский турнир по хоккею с мячом

11.00-21.00 Работа ярмарочных рядов

14.20-23.00 Массовое катание на открытом катке

13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза

15.00-17.00 Интерактивная программа «Гуляй на святки без оглядки»

17.00-19.00 Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно

17.00- 20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

19.00-21.00 Праздничный танцпол

8 января

09.00 -23.00 Массовое катание на открытом катке

13.00-15.00 Концертная игровая программа

17.00- 21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

12.00-21.00 Работа ярмарочных рядов

(по данным мэрии Ярославля).