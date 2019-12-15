Новый год – 2020 в Ярославле: полная программа гуляний, куда сходить и что посмотреть
Наконец стала известна полная программа новогодних мероприятий в Ярославле. В этом году праздничные гулянья начнутся с 15 декабря и продлятся до 8 января.
Ярмарочные ряды и развлечения на Советской площади
Центральной праздничной площадкой Ярославля традиционно станет Советская площадь. Именно тут ярославцы и гости города смогут ежедневно танцевать, участвовать в развлекательных программах и новогодних забавах. Помимо танцев, квестов и мастер-классов жители города традиционно могут принять участие в массовых катаниях на открытом катке и посетить Терем Деда Мороза.
Уже 17 декабря в на Советской площади состоится встреча со Всероссийским Дедом Морозом из Великого Устюга. Волшебник ежегодно путешествует по городам России в рамках акции канала НТВ «Путешествие Деда Мороза». Дедушка посещает детские дома, малообеспеченные и многодетные семьи, а также исполняет желания детей с особенностями развития.
Кроме того, на Советской площади в очередной раз появятся ярмарочные ряды. В уютных домиках-шале будут продаваться угощения, уличная еда, согревающие напитки и сувенирная продукция. Торжественное открытие новогодней ярмарки запланировано на пятницу 27 декабря.
Новогодняя ночь – 2020
Основные события новогодней ночи – 2020 также развернуться на Советской площади. Здесь с 22.00 31 декабря 2019 года до 2.30 1 января 2020 года запланирован праздничный концерт и новогодние игры и конкурсы. Кстати, в этом году гуляния пройдут под лозунгом «Однажды дважды в Новый год!».
Разумеется, что такой праздник не может пройти без салюта. В 0.05 часов над городом прогремит главный новогодний фейерверк.
Праздничные гуляния в районах города
Массовые гуляния и веселые программы запланированы не только в центре, но и в городских районах. Там развлечения продлятся с 1.00 до 3.30 часов. Гуляния пройдут на 10 площадках:
- Парк Победы на Ленинградском проспекте
-Площадь перед молодежным центром «Красный Перевал–1»
-Площадь перед Домом культуры «Гамма»
-Площадь перед Домом культуры «Энергетик»
-Зона отдыха «Карпаты» на проспекте Авиаторов
-Юбилейная площадь перед ДК имени А.М. Добрынина (01.00–03.00)
-Массовое гуляние на площади ДК «Нефтяник»
-Новогоднее гуляние на улице Стачек
-Площадь перед Домом культуры «Радий»
-Площадь перед Дворцом культуры «Судостроитель»
НА ЗАМЕТКУ
Полная программа мероприятий на советской площади по дням:
15 декабря
16.00-16.30 Торжественное открытие ледового катка
16.30-18.00 Матчи группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»
18.45-23.00 Массовое катание на открытом катке
16 - 20 декабря
10.00-22.00 Массовое катание на открытом катке
16.00-20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
17 декабря
Встреча Всероссийского Деда Мороза на Советской площади в Ярославле – время уточняется
21 декабря
10.00-12.30 Турнир по футболу на льду
13.00-23.00 Массовое катание на открытом катке
19.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
22 декабря
10.00-12.30 Турнир по футболу на льду
12.45-14.45 Фестиваль зимних видов спорта
13.00-23.00 Массовое катание на открытом катке
19.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
23-26 декабря
10.00-22.00 Массовое катание на открытом катке
16.00-20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
27 декабря
10:00-12:00, 16.00-22.00 Массовое катание на открытом катке
12:00-16:00 Межрегиональный Фестиваль уличных игр «Игра на все времена»
12.00-16.00 Фестиваль уличных игр. Керлинг
15.00-21.00 Работа ярмарочных рядов
17.00-19.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
16.00-18.00 Открытие новогодней ярмарки. Новогодний Арт-экспресс «В 2020 – без остановки»
16:00-22:00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
18.00-19.00 Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно»
19.00-20.00 Новогодняя дискотека
28 декабря
09.00 – 15.00 Матчи группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»
10.00-15.00 Турнир по волейболу на снегу (Центральный пляж)
12:00-16:00 Межрегиональный Фестиваль уличных игр «Игра на все времена»
15:00-16:00 Фестиваль уличных игр (шорт хоккей)
15.45-23.00 Массовое катание на открытом катке
11.00-21.00 Работа ярмарочных рядов
12.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
15.00-17.00 «Звёздные гастроли на Советской…» Концертно-развлекательная программа
17.00-18.00 Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно»
19.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
18.00-20.00 Новогодняя дискотека
29 декабря
09.00-15.45 Матчи группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»
11.00-21.00 Работа ярмарочных рядов
12.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
16.00-23.00 Массовое катание на открытом катке
17.30-21.30 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
30 декабря
10.00-22.00 Массовое катание на открытом катке
12.00-14.00 Показательная тренировка по керлингу
12.00-21.00 Работа ярмарочных рядов
18.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
31 декабря
09.00 – 15.45 Матчи группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»
12.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
16.00- 02.30 Массовое катание на открытом катке
17.00- 21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
14.00-03.00 Работа ярмарочных рядов
22.00-02.30 Новогодняя концертная программа
1 января «START-ШОУ «2020»
14.00-21.00 Работа ярмарочных рядов
16.00-18.00 Новогодняя программа «Новый год в эфире!»
18.00-21.00 Новогодний танцпол
15.00- 23.00 Массовое катание на открытом катке
17.00- 21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
2 января
09.00-23.00 Массовое катание на открытом катке
11.00-21.00 Работа Новогодней ярмарки
13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
17.00-21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
3 января «ЗаМышательное настроение»
11.00-21.00 Работа ярмарочных рядов
10.00-22.00 Массовое катание на открытом катке
13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
15.00-17.00 Концертно - развлекательная программа «Все в сыре»
16.00- 20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
17.00-19.00 Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно»
19.00-21.00 Новогодний танцпол
4 января «Crocus City –Magistral»
11.00-21.00 Работа ярмарочных рядов
13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
10.00- 22.00 Массовое катание на открытом катке
15.00-17.00 Новогодняя концертная программа
16.00- 20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
17.00-19.00 Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно»
19.00-21.00 Новогодний танцпол
5 января «Скажите «CHEESE!»
09.00- 12.30 Выставочные матчи по хоккею
11.00- 21.00 Работа ярмарочных рядов
13.00- 18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
13.00-14.00 Мастер-класс по шорт-треку
14.15- 23.00 Массовое катание на открытом катке
15.00- 17.00 «ПИСК моды 2020». Встреча с Микки и Минни Маусами
15.00- 20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
17.00-19.00 Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно»
19.00-21.00 Новогодний танцпол
6 января «Новогодняя двадцатка»
09.00- 12.30 Выставочные матчи по хоккею
11.00- 21.00 Работа ярмарочных рядов
13.00-23.00 Массовое катание на открытом катке
13.00 - 18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
15.00- 17.00 Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно»
16.00-20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
19.00- 21.00 Новогодний танцпол
7 января «Рождественские гулянья»
09.00 – 14.00 Рождественский турнир по хоккею с мячом
11.00-21.00 Работа ярмарочных рядов
14.20-23.00 Массовое катание на открытом катке
13.00-18.00 Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
15.00-17.00 Интерактивная программа «Гуляй на святки без оглядки»
17.00-19.00 Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно
17.00- 20.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
19.00-21.00 Праздничный танцпол
8 января
09.00 -23.00 Массовое катание на открытом катке
13.00-15.00 Концертная игровая программа
17.00- 21.00 Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
12.00-21.00 Работа ярмарочных рядов
(по данным мэрии Ярославля).
ИСТОЧНИК KP.RU