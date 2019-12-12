2019-12-12T16:59:37+03:00
Кострома

Костромская полиция разыскивает парня, который украл велосипед из хостела на Лесной

Хозяин велосипеда приехал в город на заработки из ближнего зарубежья
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Личность подозреваемого пытаются установить с помощью камер видеонаблюденияЛичность подозреваемого пытаются установить с помощью камер видеонаблюденияФото: УМВД по Костромской области
Изменить размер текста:

В костромскую полицию обратился гость из ближнего зарубежья. Мужчина приехал в Кострому на заработки и вместе с коллегами остановился в хостеле на Лесной улице.

9 декабря утром мужчины ушли на работу и забыли запереть входную дверь, а вечером обнаружили, что у них пропал велосипед.

Полиция опросила соседей, посмотрела записи с камер видеонаблюдения и сделала вывод, что к краже причастен молодой человек. Около 3 часов дня он зашел в хостел и вынес «железного коня».

На вид парню 20-30 лет, худощавого телосложения. Был одет в темную куртку с вставками в районе плеч, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны и черно-белые кроссовки.

Если вы что-нибудь знаете, сообщите в дежурную часть УМВД России по Костромской области по телефону 32-39-09 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Журналисты «КП-Ярославль» стали победителями конкурса «ПозициЯ»
В ярославскую больницу купили томограф для детей, которые боятся замкнутого пространства
В Ярославле у подростка нашли более полутора граммов наркотика
В новогодние праздники в центре Ярославля ограничат движение транспорта
В Дзержинском районе Ярославля началось строительство новых яслей
Мэрия Ярославля пояснила, на что уходят деньги, выделенные на содержание снежной свалки
Рыбинскую елку-красавицу украсили деревянными игрушками
Ярославцу вернули более 55 тысяч рублей, переплаченные за комуслуги
В Рыбинске пройдет гастрономический фестиваль
Ярославские депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о капитальном ремонте
В Ярославской области праздничные ярмарки откроются за две недели до рождественских каникул
Труд сделал из тутаевца добропорядочного отца
В Ярославле 83-летняя бабушка заперлась на балконе, а квартиру медленно заполнял газ
Ярославцы просят чиновников вернуть городу снег
Женщина угрожала судебному приставу топором. На нее завели уголовное дело
График выплаты пенсий в Ярославской области: декабрь и январь
Ярославские тимуровцы изуродовали краской машины жителей Брагино
В Ярославле уничтожили поддельные запчасти для двигателей