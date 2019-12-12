Костромская полиция разыскивает парня, который украл велосипед из хостела на Лесной

В костромскую полицию обратился гость из ближнего зарубежья. Мужчина приехал в Кострому на заработки и вместе с коллегами остановился в хостеле на Лесной улице.

9 декабря утром мужчины ушли на работу и забыли запереть входную дверь, а вечером обнаружили, что у них пропал велосипед.

Полиция опросила соседей, посмотрела записи с камер видеонаблюдения и сделала вывод, что к краже причастен молодой человек. Около 3 часов дня он зашел в хостел и вынес «железного коня».

На вид парню 20-30 лет, худощавого телосложения. Был одет в темную куртку с вставками в районе плеч, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны и черно-белые кроссовки.

Если вы что-нибудь знаете, сообщите в дежурную часть УМВД России по Костромской области по телефону 32-39-09 или 02.