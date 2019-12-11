Мороз крепчал: в Костроме температура воздуха понизится до -10 градусов
В четверг, 12 декабря, в Костромской области наступят крепкие заморозки. Ночью температура воздуха понизится до -10 градусов. Днем станет немного теплее – до -7 градусов.
Синоптики обещают жителям региона переменную облачность без осадков. Снег выпадет только в воскресенье.
Подует легкий южный ветер – 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление: 756 миллиметров ртутного столба, влажность – 60 %.
– На отдельных участках рек и водохранилищах толщина ледяного покрова ещё мала, выход на лед опасен, – предупреждают костромичей в пресс-службе ГУ МЧС России по Костромской области.
ИСТОЧНИК KP.RU