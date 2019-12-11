Ярославское отделение ПАО Сбербанк – генеральный партнер Ярославского инвестиционного форума

9 декабря состоялся Ярославский инвестиционный форум. Участие в ЯИФ-2019 приняли более 400 представителей крупных компаний, институтов развития, бизнес-сообществ, инвесторы и предприниматели. Ярославское отделение ПАО Сбербанк выступило генеральным партнером события.

На мероприятии обсудили основные векторы регионального развития. В их числе – инвестиции, развитие малого и среднего предпринимательства, цифровизация. Выступили представители банков, телекоммуникационных компаний, Торгово-промышленной палаты РФ и Фонда содействия инновациям. На шести площадках были презентованы перспективные проекты для инвестирования в промышленность, туризм и другие сферы.

Управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин принял участие в пленарной сессии форума «Будущее региона: инвестиции и инновации с фокусом на человека». Тема – «Цифровая экосистема Сбербанка для бизнеса». В продолжение на треке «Цифровизация» директор департамента по развитию государственного сектора АО «Интеркомп» (Сбер Решения) Руслан Алигаджиев выступил с презентацией "Цифровые решения для аутсорсинга".

Большой интерес у участников мероприятия вызвала разработка Тульского отделения Сбербанка - маркетплейс с применением Vr-техногогии, который позволяет клиенту получить предложение «под ключ», застройщику - с большей вероятностью продать объект недвижимости, а партнерам получить больший приток клиентов.

В рамках форума банк подписал 2 соглашения о сотрудничестве – с ООО «Ярославский ликеро-водочный завод» и ООО «Дугалак».

- В настоящее время цифровые технологии являются отправной точкой роста и развития экономики. Сегодня Сбербанк является одним из лидеров развития инновационных технологий в России. Банк создает экосистему цифровых сервисов для граждан и для предприятий различных отраслей, - отметил управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин. - Мы считаем важным поддерживать мероприятия, которые способствуют росту потенциала Ярославской области. Общая цель – искать и находить решения, которые позволяют двигаться вперед и развиваться.