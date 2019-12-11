2019-12-11T15:55:02+03:00
Экономика

Ярославское отделение ПАО Сбербанк – генеральный партнер Ярославского инвестиционного форума

Поделиться:
Управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин принял участие в пленарной сессии форума «Будущее региона: инвестиции и инновации с фокусом на человека»Управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин принял участие в пленарной сессии форума «Будущее региона: инвестиции и инновации с фокусом на человека»
Изменить размер текста:

9 декабря состоялся Ярославский инвестиционный форум. Участие в ЯИФ-2019 приняли более 400 представителей крупных компаний, институтов развития, бизнес-сообществ, инвесторы и предприниматели. Ярославское отделение ПАО Сбербанк выступило генеральным партнером события.

На мероприятии обсудили основные векторы регионального развития. В их числе – инвестиции, развитие малого и среднего предпринимательства, цифровизация. Выступили представители банков, телекоммуникационных компаний, Торгово-промышленной палаты РФ и Фонда содействия инновациям. На шести площадках были презентованы перспективные проекты для инвестирования в промышленность, туризм и другие сферы.

Управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин принял участие в пленарной сессии форума «Будущее региона: инвестиции и инновации с фокусом на человека». Тема – «Цифровая экосистема Сбербанка для бизнеса». В продолжение на треке «Цифровизация» директор департамента по развитию государственного сектора АО «Интеркомп» (Сбер Решения) Руслан Алигаджиев выступил с презентацией "Цифровые решения для аутсорсинга".

Большой интерес у участников мероприятия вызвала разработка Тульского отделения Сбербанка - маркетплейс с применением Vr-техногогии, который позволяет клиенту получить предложение «под ключ», застройщику - с большей вероятностью продать объект недвижимости, а партнерам получить больший приток клиентов.

В рамках форума банк подписал 2 соглашения о сотрудничестве – с ООО «Ярославский ликеро-водочный завод» и ООО «Дугалак».

- В настоящее время цифровые технологии являются отправной точкой роста и развития экономики. Сегодня Сбербанк является одним из лидеров развития инновационных технологий в России. Банк создает экосистему цифровых сервисов для граждан и для предприятий различных отраслей, - отметил управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин. - Мы считаем важным поддерживать мероприятия, которые способствуют росту потенциала Ярославской области. Общая цель – искать и находить решения, которые позволяют двигаться вперед и развиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
От Ташкента до Бухары и Самарканда - без России никак
Теперь от Ташкента до сказочных городов Бухары и Самарканда можно за несколько часов долететь на скоростных поездах. Безопасность движения на одном из участков этой современной железной дороги обустроена с помощью российских технологий
Максим Орешкин: «Нужно отходить от стандартного бюрократизма»
Вместе с человеческим общением должно быть желание быть с предпринимателем заодно, помогать ему становиться лучше. Взаимосвязь между успехом предпринимателя и успехом экономики страны абсолютная
Новости 24
Ночь, улица, фонарь... Нуар, опасный для жизни
В Ярославской области за незаконную вырубку елей грозит штраф и тюрьма
Ярославские приставы рассекретили секретную сделку
В Углич доставили новогоднюю ёлку
Что нельзя делать во время «НаШествия» Дедов Морозов в Рыбинске
В Ярославле увеличат число трамваев
Пьяный ярославец пытался уехать от сотрудников ДПС, но попался
Дмитрий Миронов высказался по поводу многоэтажной застройки Заволжья
В Ярославль приедет Дед Мороз из Великого Устюга
В Ярославской области за год браконьеры нанесли 23 миллиона рублей ущерба охотничьим ресурсам
В Ярославской области задержали пятерых преступников в федеральном розыске
Житель Ярославской области примерил новые кроссовки, ударил продавца по лицу и выбежал из магазина
В Ярославской области бесплатно покажут кино
В Ярославле отремонтировали автобусы и начали ремонт троллейбусов
Костромича осудили за кражу украшений у сожительницы из Ярославля
Токийский дрифт по-ярославски: внедорожник уходил от погони по центральным улицам 30 минут
Ярославские следователи передали в суд дело женщины, которая привязывала приемного сына к столбу
В Ярославле волонтеры будут помогать водителям искать объездные пути на Тутаевском шоссе
Город Ярославской области вошел в чисто тех, где можно снять самый дешевый коттедж на Новый год
В Ярославле бомж может сесть на 10 лет за нападение на собутыльника
Ярославские чемпионки завоевали пять медалей в финале Кубка мира по плаванию в ластах
В Ярославской области откроется резиденция Рыбинской снежинки
В Ярославле для жителей 12 микрорайона оборудуют дополнительный подъездной путь
Актер ярославского ТЮЗа стал лауреатом «Золотой маски»
Агрессивную жительницу Брагино в Ярославле осудили за нападение на полицейского
Ярославский детский сад, где воспитанники избили девочку, остался без заведующей
Ярославский клуб «Боец» привез три «золота» с турнира по тайскому боксу в Воронеже
В детской поликлинике Ярославля открылся современный лор-кабинет