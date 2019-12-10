2019-12-10T17:53:39+03:00
Иваново

В Ивановской области поскользнулись сразу шесть врачей

Специалисты Кинешемской ЦРБ получили травмы разной степени тяжести
Роман РЫЖИКОВ
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Врачи получили переломы и черепно-мозговые травмыВрачи получили переломы и черепно-мозговые травмыФото: Олег УКЛАДОВ
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Всего за одну неделю жертвами гололеда стали сразу шесть специалистов Кинешемской ЦРБ. Врачи пострадали довольно серьезно: у многих переломы, черепно-мозговые травмы, ушибы головного мозга.

- К сожалению, такое стечение обстоятельств присутствует, - рассказали изданию 168 часов в пресс-службе центральной районной больницы. - Любой больничный для нас - рабочий момент, требующий взаимозаменяемости. Приходится перераспределять специалистов, но сейчас все службы работают.

Итак, переломы верхних конечностей получили анестезиолог, невролог, гинеколог и заведующая поликлиникой. Черепно-мозговая травма у эндоскописта, и ушиб головного мозга у педиатра.

Где именно произошли несчастные случаи с врачами, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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