В Ивановской области поскользнулись сразу шесть врачей

Всего за одну неделю жертвами гололеда стали сразу шесть специалистов Кинешемской ЦРБ. Врачи пострадали довольно серьезно: у многих переломы, черепно-мозговые травмы, ушибы головного мозга.

- К сожалению, такое стечение обстоятельств присутствует, - рассказали изданию 168 часов в пресс-службе центральной районной больницы. - Любой больничный для нас - рабочий момент, требующий взаимозаменяемости. Приходится перераспределять специалистов, но сейчас все службы работают.

Итак, переломы верхних конечностей получили анестезиолог, невролог, гинеколог и заведующая поликлиникой. Черепно-мозговая травма у эндоскописта, и ушиб головного мозга у педиатра.

Где именно произошли несчастные случаи с врачами, не уточняется.