Житель Костромской области застрелил таксиста из ружья, чтобы продать машину

21 октября 2018 года 27-летний житель Межевского района был в городе Мантурово Костромской области. Там он вызвал такси, чтобы поехать в Советский поселок, но денег у парня с собой не было.

Они с таксистом доехали до места. Там подсудимый взял ружье и патроны, и попросил таксиста доехать до банкомата в селе Георгиевское. Ничего не подозревающий мужчина согласился.

По дороге пассажир выстрелил в него три раза и оттащил тело на обочину. После этого убийца угнал машину, которую хотел продать за 130 тысяч рублей.

Ружье и патроны он спрятал в сарае одного из домов в селе Георгиевского.

Через несколько часов парня задержали на дороге Кострома-Шарья.

– Суд назначил ему наказание в виде 20 лет 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.