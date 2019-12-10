2019-12-10T17:13:56+03:00
Кострома

Житель Костромской области застрелил таксиста из ружья, чтобы продать машину

Его задержали на дороге Кострома-Шарья [ВИДЕО]
Екатерина РЯБЦЕВА
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Суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режимаСуд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режимаФото: СУ СКР по Костромской области
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21 октября 2018 года 27-летний житель Межевского района был в городе Мантурово Костромской области. Там он вызвал такси, чтобы поехать в Советский поселок, но денег у парня с собой не было.

Они с таксистом доехали до места. Там подсудимый взял ружье и патроны, и попросил таксиста доехать до банкомата в селе Георгиевское. Ничего не подозревающий мужчина согласился.

По дороге пассажир выстрелил в него три раза и оттащил тело на обочину. После этого убийца угнал машину, которую хотел продать за 130 тысяч рублей.

Ружье и патроны он спрятал в сарае одного из домов в селе Георгиевского.

Через несколько часов парня задержали на дороге Кострома-Шарья.

– Суд назначил ему наказание в виде 20 лет 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Убийство таксиста в Костромской области.ВИДЕО: СУ СК по Костромской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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