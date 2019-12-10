2019-12-10T14:44:44+03:00
Общество

Посмотрите, во что превращаются ярославские леса

Самое время обратиться к органам не местного, а внутреннего самоуправления
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Лариса Николаева/facebook.comФото: Лариса Николаева/facebook.com
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Ярославские леса утопают. Сотни кубометров мусора ровным слоем размазываются по опушкам, вдоль тропинок, между молодых и вековых деревьев. И чем дальше в лес, тем глубже разочарование в людях.

- Такими темпами мы засрем все, - говорит Лариса Николаева. - Остановились бы, а? Вы уже загрузили мусор в машину, довезите до ближайшего населённого пункта с контейнером!

От городской суеты ярославна убегает в лес, чтобы насладится природой и ее спокойствием. Но там сердце разбивается о человеческое невежество.

- Давно хотела прогуляться по Грешневскому лесу. Сосновый бор и березовая роща, ну красота же, - рассказывает Лариса. – Прогулялась, блин, одно расстройство! Мусор везде. Все деревни в округе вывозят свои отходы в лес!

Фото: Лариса Николаева/facebook.com

Фото: Лариса Николаева/facebook.com

Во многих окрестных населенных пунктах, по словам женщины, контейнеров не видели отродясь, а там, где они есть, соседям не позволяют выбрасывать мусор местные.

-В Рыбницах, например, сточные канавы завалены пакетами, - говорит Лариса.- Люди идут на остановку, в канаву мешки с мусором бросают или под кустами оставляют. А особо «сознательные» выкидывают сразу за селом или в лес увозят.

Поняв, что оставлять ситуацию без контроля нельзя, Лариса Николаева разместила на своей странице в Фейсбуке публикации о погибающих лесах. На проблему откликнулся зампред правительства Ярославской области Роман Колесов.

- 20 кубометров бытового и строительного мусора обнаружены инспекторами на территории лесного фонда в районе деревни Грешнево, - рассказал он. - Каждый килограмм мусора в лесу - это гибель растений и потенциальная угроза для возгорания. Поэтому, конечно, ярославским лесничеством в кратчайшие сроки будет организована ликвидация навалов. Но, надо понимать, что затраченные ресурсы и время можно было использовать на другие работы по сохранению леса.

Фото: Лариса Николаева/facebook.com

Фото: Лариса Николаева/facebook.com

Кто ответит?

За контейнерные площадки, их обустройство и содержание отвечают органы местного самоуправления. В данном случае – администрация Некрасовского района Ярославля. Она же ведет реестр мест накопления, за которыми закрепляются дома местных жителей. Вместе с ними представители администрации должны определить, где именно будет расположена площадка, обустроить ее согласно стандартам, после чего региональный оператор установит необходимое количество контейнеров.

- Жители вправе обратиться в органы местного самоуправления и попросить о площадке,- говорит специалист по связям с общественностью компании «Хартия» Алексей Бишанов. – Но обычно никто не хочет, чтобы контейнеры появились у него под окнами. Поэтому площадки устанавливают на выезде из населенных пунктов. То, что мы видим в Некрасовском районе – пример хамского и отношения к окружающей среде. Жители ведут себя очень некрасиво.

Фото: Лариса Николаева/facebook.com

Фото: Лариса Николаева/facebook.com

По словам Бишанова, в деревне Грешнево мест накопления целых два: на улицах Цветочной и Центральной. Есть здесь и бункер для ТКО на 10 кубометров. В то время как в Рыбницах площадок нет совсем – основной контингент здесь – дачники, и обслуживать площадку круглый год нецелесообразно. Отсюда сознательные жители возят мусор в соседний поселок Защитный, куда региональный оператор вынужден ездить чаще. При этом, жители Рыбниц за вывоз отходов не платят.

- Мы знаем о существующей проблеме, - заявила ведущий специалист управления сельского хозяйства и природопользования администрации Некрасовского муниципального района Ольга Бирюкова бы могли свозить мусор жители сразу нескольких населенных пунктов. Но это не первоочередные планы.

В «Хартии» намерения на обустройство новых площадок подтверждают, но вот решит ли это проблему свалок? Чтобы чиста была планета, надо чистым быть внутри. Но тут зона ответственности регионального оператора и органов местного самоуправления заканчивается, и сваливать больше не на кого - отвечать придется нам самим.

Фото: Лариса Николаева/facebook.com

Фото: Лариса Николаева/facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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