В новогодние праздники из Ярославля в Москву пустят дополнительные поезда

В новогодние и рождественские каникулы традиционно повышается количество пассажиров. В связи с этим и было принято решение об увеличении числа поездов, курсирующих между Ярославлем и столицей.

Поезд №201 Ярославль – Москва: отправляется из Ярославля 2 и 5 января в 08.05, прибывает в Москву в 12.46. Из Ярославля уходит 3 января в 19.53 и прибывает в Москву в 23.36.

Поезд №212 Москва – Ярославль: отправляется из столицы 2 и 5 января в 15.20, прибывает в Ярославль в 19.38.

Поезд №202 Москва – Ярославль отправляется из Москвы 4 января в 6.20, прибывает в областной центр в 10.41.

Поезд №203 Ярославль – Москва: отправляется из Ярославля 4 и 6 января в 19.53, приходит в столицу в 23.36.

Поезд №204 Москва – Ярославль: оправляется из Москвы 3 и 5 января в 6.20, прибывает в Ярославль в 10.41.

Назначены и ночные поезда между Ярославлем и Москвой.

Поезд №208 отправляется из столицы 28 и 31 декабря в 0.45, прибывает в Ярославль в 4.50.

Поезд №207 Ярославль – Москва уходит из Ярославля 28 и 31 декабря в 0.40 и прибывает в Москву в 4.46.

Всего же в предновогодние, новогодние и рождественские праздники будут ходить 49 дополнительных поездов дальнего следования на маршрутах из Архангельска, Костромы, Сыктывкара, Сосногорска, Иваново, Кинешмы и Череповца и Санкт-Петербурга.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00. Звонок бесплатный.