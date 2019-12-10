2019-12-10T14:02:37+03:00
Общество

В Ярославле разбойник с ножом напал на почтовое отделение и магазин

Похищены деньги, пострадавших нет
Полина Вачнадзе
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Этим же вечером нападению подвергся и магазин, который находится недалеко от почтового отделения №61.Этим же вечером нападению подвергся и магазин, который находится недалеко от почтового отделения №61.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Нападение на почтовое отделение №61 в Дзержинском районе произошло вчера, 9 декабря, около восьми часов вечера. Человек ворвался на почту и, угрожая ножом, потребовал деньги. В отделении в это время находились сотрудники и клиенты, к счастью, никто не пострадал.

В интересах следствия, сумма, которая была похищена, не разглашается. По факту случившегося сейчас проводятся оперативные мероприятия.

- Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Управления МВД России по Ярославской области. – Региональное Управление ФППС России оказывает содействие правоохранительным органам.

В ведомстве также прокомментировали ситуацию:

- Происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Инцидент не отразился на клиентах, все обязательства перед ними выполнены в срок в полном объеме. Денежные средства, которыми оперирует предприятие, застрахованы.

Этим же вечером нападению подвергся и магазин, который находится недалеко от почтового отделения №61. Известно, что и там налетчик угрожал сотрудникам ножом. Был ли это один и тот же человек, сейчас устанавливает полиция, но такая версия не исключается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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