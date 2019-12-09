2019-12-10T09:49:53+03:00
Кострома

Костромич-интеллектуал украл у знакомой старинные книги на старославянском языке

Пара познакомилась в кафе, а потом знакомство продолжилось дома у женщины
Екатерина РЯБЦЕВА
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Украденное мужчина продал скупщикам, а деньги потратил на выпивкуУкраденное мужчина продал скупщикам, а деньги потратил на выпивкуФото: Евгения ГУСЕВА
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34-летний костромич познакомился с женщиной в кафе. Пара выпивала, мило беседовала, и дама проговорилась, что у нее дома есть старинные церковные книги на старославянском языке. Они достались ей в наследство от бабушки по отцовской линии.

После застолья и интеллектуальных бесед костромичка пригласила нового знакомого к себе домой, чтобы показать фамильный раритет. Когда хозяйка вышла из комнаты, мужчина спрятал за пазуху две книги, крест и убежал из квартиры. Украденное интеллектуал продал скупщикам, а деньги пропил. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

– В настоящее время следователями отдела №1 СУ уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ направлено в прокуратуру, для утверждения обвинительного заключения, – сообщили в ведомстве.

Кстати, мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности по разным статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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