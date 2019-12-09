2019-12-09T17:14:23+03:00
Иваново

Пока сотрудник колонии менял лампочку, заключенный проткнул другого заточкой. Дважды

Бывшего ФСИНовца будут судить за халатность, которая едва не привела к гибели человека
Роман РЫЖИКОВ
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Дежурный вошел в камеру, чтобы поменять лампочку, а заключенный выбежал и напал на другогоДежурный вошел в камеру, чтобы поменять лампочку, а заключенный выбежал и напал на другогоФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Сколько сотрудников колонии нужно, чтобы поменять лампочку и чуть не проморгать убийство заключенного? Достаточно одного, но безответственного. Как раз такого и будут судить в Ивановской области. Теперь уже бывший сотрудник местной колонии № 4 обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека.

В июне этого года мужчина дежурил в помещениях дисциплинарного блока. Он увидел, что в одной из камер ШИЗО перегорела лампочка. Тогда он «самовольно без разрешения и в отсутствие оперативного дежурного открыл дверь… и вошел в указанное помещение с ключами с целью замены перегоревшей лампочки освещения».

Сидевший в камере зэк выбежал в коридор и дважды ударил в грудь металлической заточкой другого заключенного. Мужчину удалось спасти.

- В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточняют в пресс-службе СУ СК РФ по Ивановской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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