Пока сотрудник колонии менял лампочку, заключенный проткнул другого заточкой. Дважды

Сколько сотрудников колонии нужно, чтобы поменять лампочку и чуть не проморгать убийство заключенного? Достаточно одного, но безответственного. Как раз такого и будут судить в Ивановской области. Теперь уже бывший сотрудник местной колонии № 4 обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека.

В июне этого года мужчина дежурил в помещениях дисциплинарного блока. Он увидел, что в одной из камер ШИЗО перегорела лампочка. Тогда он «самовольно без разрешения и в отсутствие оперативного дежурного открыл дверь… и вошел в указанное помещение с ключами с целью замены перегоревшей лампочки освещения».

Сидевший в камере зэк выбежал в коридор и дважды ударил в грудь металлической заточкой другого заключенного. Мужчину удалось спасти.

- В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточняют в пресс-службе СУ СК РФ по Ивановской области.