Костромской рыбак ушел под лед и утонул
В четверг, 5 декабря, в Костроме рядом с поселком Прибрежный утонул мужчина. Следователи начали доследственную проверку.
Погибший вместе с двумя приятелями был на рыбалке. Не соблюдая меры предосторожности, он вышел на тонкий лед и утонул.
Судмедэксперты осмотрели тело, и не обнаружили следов насильственной смерти.
– В настоящее время следователем Костромского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Костромской области проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, – рассказали в ведомстве.
Опрашиваются очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU