2019-12-06T16:47:32+03:00
Кострома

Костромской рыбак ушел под лед и утонул

На теле мужчины нет следов насильственной смерти
Екатерина РЯБЦЕВА
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Погибший вместе с двумя приятелями был на рыбалкеПогибший вместе с двумя приятелями был на рыбалкеФото: СУ СКР по Костромской области
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В четверг, 5 декабря, в Костроме рядом с поселком Прибрежный утонул мужчина. Следователи начали доследственную проверку.

Погибший вместе с двумя приятелями был на рыбалке. Не соблюдая меры предосторожности, он вышел на тонкий лед и утонул.

Судмедэксперты осмотрели тело, и не обнаружили следов насильственной смерти.

– В настоящее время следователем Костромского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Костромской области проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, – рассказали в ведомстве.

Опрашиваются очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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