Костромской рыбак ушел под лед и утонул

В четверг, 5 декабря, в Костроме рядом с поселком Прибрежный утонул мужчина. Следователи начали доследственную проверку.

Погибший вместе с двумя приятелями был на рыбалке. Не соблюдая меры предосторожности, он вышел на тонкий лед и утонул.

Судмедэксперты осмотрели тело, и не обнаружили следов насильственной смерти.

– В настоящее время следователем Костромского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Костромской области проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, – рассказали в ведомстве.

Опрашиваются очевидцы.