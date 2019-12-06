Литые диски, айфоны и стриптиз от старого волшебника: что ярославны попросят у Деда Мороза на рождественские праздники
В соцсетях открылась предпраздничная ветка обсуждений. Мужчинам интересно: что же их избранницы хотят получить на Новый год.
Ярославны оказались изобретательны, оригинальны и чуточку прагматичны и попросили у Деда Мороза не только шубки и последние айфоны (хотя были и такие).
Кто-то, например, желает стать владелицей робота-пылесоса или… снегохода. Вместе с зимней техникой Алина мечтает, чтобы на праздники выпало много снега, но, наверное, мечта о снегоходе более реальна…
Некоторые девушки хотят абонемент в спортзал и различный спортснаряд – штанги, гантели и утяжелители для ног.
– Я бы от любимых кроссовок не отказалась, духи еще очень люблю, кошелек всегда пригодится или сумка, – считает Татьяна.
Также ярославнам нравятся и практичные подарки – отпариватели и утюги.
– Ремонт в квартире, чтобы как по-волшебству: раз и готово, – делится Мария
Другие ярославны загадали Деду Морозу беспроводные наушники, зонт, гримерное зеркало с лампами, игровой компьютер и квадрокоптер.
– А я хочу 10 тысяч рублей, вот моя карта Сбербанка – 5469770018298936, – вот так просто написала Анна. – Ну а вдруг:)
Оксана имеет похожее желание – деньги, а Нина просит деньги на татуировку.
Алина надеется после праздников ездить на новеньких литых дисках. И с сигнализацией с автозапуском.
– Я просила книгу, но теперь забыла, какую именно. Жесткий диск ещё хочу. И щенка корги или французского бульдожки. И няню ещё на полдня – 5/2. И платьице новое нарядное. И курс пилинга. И сумку кожаную. И пылесос. И мультиварку поменять. И красивые бокалы дорогие. Мой список бесконечен, – размечталась Ирина.
Сашина новогодняя мечта – королевский пудель серебристого окраса, а у Евгении только одна просьба – стриптизер в костюме Деда Мороза.
Мужчины, прочитали? Теперь вы знаете, что делать.
ИСТОЧНИК KP.RU