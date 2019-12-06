2019-12-06T16:09:06+03:00
Общество

Литые диски, айфоны и стриптиз от старого волшебника: что ярославны попросят у Деда Мороза на рождественские праздники

Мужчины, читайте и действуйте!
Екатерина РЯБЦЕВА
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У Евгении только одна просьба – стриптизер в костюме Деда МорозаУ Евгении только одна просьба – стриптизер в костюме Деда МорозаФото: Олег УКЛАДОВ
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В соцсетях открылась предпраздничная ветка обсуждений. Мужчинам интересно: что же их избранницы хотят получить на Новый год.

Ярославны оказались изобретательны, оригинальны и чуточку прагматичны и попросили у Деда Мороза не только шубки и последние айфоны (хотя были и такие).

Кто-то, например, желает стать владелицей робота-пылесоса или… снегохода. Вместе с зимней техникой Алина мечтает, чтобы на праздники выпало много снега, но, наверное, мечта о снегоходе более реальна…

Некоторые девушки хотят абонемент в спортзал и различный спортснаряд – штанги, гантели и утяжелители для ног.

– Я бы от любимых кроссовок не отказалась, духи еще очень люблю, кошелек всегда пригодится или сумка, – считает Татьяна.

Также ярославнам нравятся и практичные подарки – отпариватели и утюги.

– Ремонт в квартире, чтобы как по-волшебству: раз и готово, – делится Мария

Другие ярославны загадали Деду Морозу беспроводные наушники, зонт, гримерное зеркало с лампами, игровой компьютер и квадрокоптер.

– А я хочу 10 тысяч рублей, вот моя карта Сбербанка – 5469770018298936, – вот так просто написала Анна. – Ну а вдруг:)

Оксана имеет похожее желание – деньги, а Нина просит деньги на татуировку.

Алина надеется после праздников ездить на новеньких литых дисках. И с сигнализацией с автозапуском.

– Я просила книгу, но теперь забыла, какую именно. Жесткий диск ещё хочу. И щенка корги или французского бульдожки. И няню ещё на полдня – 5/2. И платьице новое нарядное. И курс пилинга. И сумку кожаную. И пылесос. И мультиварку поменять. И красивые бокалы дорогие. Мой список бесконечен, – размечталась Ирина.

Сашина новогодняя мечта – королевский пудель серебристого окраса, а у Евгении только одна просьба – стриптизер в костюме Деда Мороза.

Мужчины, прочитали? Теперь вы знаете, что делать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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