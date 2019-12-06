2019-12-06T12:40:15+03:00
Общество

В Ярославле мать и отец не могут мирно поделить миллион рублей, который получили за погибшую в ДТП дочь

Даша оказалась в том автобусе, который разбился рядом с поселком Заячий-Холм
Екатерина РЯБЦЕВА
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Убитая горем женщина нашла силы и пошла в судУбитая горем женщина нашла силы и пошла в судФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В той ужасной трагедии под Ярославлем, недалеко от поселка Заячий-Холм, погибло 9 человек. Одной из жертв ДТП с автобусом стала 21-летняя Даша. Губернатор тогда пообещал убитым горем родственникам по одному миллиону рублей.

Отец девушки, который много лет не принимал участие в воспитании ребенка, стал требовать у Дашиной мамы ровно половину.

– Он вписан в свидетельство о рождении, она на его фамилии, но растила я её одна, он не принимал участия в воспитании. Общаться я им не запрещала. Думаю, пусть сама выводы делает. Всё их общение сводилось к телефонным звонкам 2 раза в год, – поделилась женщина.

В этом была бы капля справедливости, если бы мужчина все эти годы платил алименты, но и этого не было.

Мама погибшей Даши пошла в суд.

– У нас скоро первое слушание, все сложно. Он может не явиться, и тогда это растянется, – переживает ярославна.

Остается только надеяться на компетентных юристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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