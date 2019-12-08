2019-12-08T13:11:44+03:00
Иваново

В Ивановской области ребенка унесло на льдине с рыбаками

Снимать терпящих бедствие пришлось на судне на воздушной подушке
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ГУ МЧС России по Ивановской областиФото: ГУ МЧС России по Ивановской области
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В Ивановской области семь человек унесло на оторвавшейся льдине. Среди них был 12-летний ребенок. Рыбаки вышли на Волгу недалеко от Обжерихи, в Юрьевецком районе. Вскоре они поняли, что отдаляются от берега.

Около десяти часов утра на пульт МЧС поступило сообщение о происшествии. На помощь терпящим бедствие отправилось судно на воздушной подушке. Всего в спасательной операции было задействовано 16 человек и 6 единиц специальной техники. К моменту прибытия спасателей льдину с рыбаками унесло на три километра.

- В 11.05 все граждане доставлены на берег, пострадавших нет, медицинская помощь не требуется, – рассказали спасатели.

За нарушение техники безопасности и выход на лед заложников ситуации ждет штраф.

-Администрацией Юрьевецкого муниципального района решается вопрос о привлечении людей к административной ответственности, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Ивановской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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