В Ивановской области ребенка унесло на льдине с рыбаками

В Ивановской области семь человек унесло на оторвавшейся льдине. Среди них был 12-летний ребенок. Рыбаки вышли на Волгу недалеко от Обжерихи, в Юрьевецком районе. Вскоре они поняли, что отдаляются от берега.

Около десяти часов утра на пульт МЧС поступило сообщение о происшествии. На помощь терпящим бедствие отправилось судно на воздушной подушке. Всего в спасательной операции было задействовано 16 человек и 6 единиц специальной техники. К моменту прибытия спасателей льдину с рыбаками унесло на три километра.

- В 11.05 все граждане доставлены на берег, пострадавших нет, медицинская помощь не требуется, – рассказали спасатели.

За нарушение техники безопасности и выход на лед заложников ситуации ждет штраф.

-Администрацией Юрьевецкого муниципального района решается вопрос о привлечении людей к административной ответственности, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Ивановской области.