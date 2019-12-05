Житель Костромской области за ночь украл у соседей тонну металла и газонокосилку

В августе 2019 года в полицию обратился местный житель. Мужчина поведал, что у него со двора частного дома пропали металлические ножи и газонокосилка.

Оказалось, занимался этим 30-летний житель Шарьи. Ранее он уже был судим за кражу.

Мужчину задержали и отвезли в полицию. Там он раскаялся и признал свою вину. Он рассказал, что в феврале вышел на свободу и решил не устраиваться на работу, а «добывать» на жизнь воровством.

Ножи для грейдера он приметил у соседей заранее, тщательно спланировал преступление и вернулся на «дело» ночью, когда хозяева спали. Он четыре раза приезжал на машине к дому, заходил на участок и перетаскивал ножи, весом 50 килограммов каждый. Тонна металла и косилка исчезли всего за несколько часов. Металл отправился в пункт приема, а газонокосилку костромич сдал в ломбард. Общий ущерб составил 68 тысяч рублей.

– В настоящее время злоумышленник допрошен и содержится в ИВС, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Костромской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело.