2019-12-05T16:57:52+03:00
Кострома

Житель Костромской области за ночь украл у соседей тонну металла и газонокосилку

Каждый нож для грейдера весил 50 килограммов, а их было 20 штук
Екатерина РЯБЦЕВА
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К участку, где стоял грейдер, мужчина подъезжал четыре раза за ночьК участку, где стоял грейдер, мужчина подъезжал четыре раза за ночьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В августе 2019 года в полицию обратился местный житель. Мужчина поведал, что у него со двора частного дома пропали металлические ножи и газонокосилка.

Оказалось, занимался этим 30-летний житель Шарьи. Ранее он уже был судим за кражу.

Мужчину задержали и отвезли в полицию. Там он раскаялся и признал свою вину. Он рассказал, что в феврале вышел на свободу и решил не устраиваться на работу, а «добывать» на жизнь воровством.

Ножи для грейдера он приметил у соседей заранее, тщательно спланировал преступление и вернулся на «дело» ночью, когда хозяева спали. Он четыре раза приезжал на машине к дому, заходил на участок и перетаскивал ножи, весом 50 килограммов каждый. Тонна металла и косилка исчезли всего за несколько часов. Металл отправился в пункт приема, а газонокосилку костромич сдал в ломбард. Общий ущерб составил 68 тысяч рублей.

– В настоящее время злоумышленник допрошен и содержится в ИВС, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Костромской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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