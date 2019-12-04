Костромич заставлял сына воровать у прабабушки раритетные драгоценности и давал за это сладости

Ранее судимый 29-летний костромич узнал, что у его дальней родственницы есть раритетные драгоценности. Мужчину в дом не пускали из-за дурной репутации, а вот его 10-летний сын иногда ходил в гости к прабабушке.

В сентябре 2019 года он два раза попросил ребенка прихватить ювелирку, чтобы просто посмотреть.

– На самом же деле похититель забирал у ребенка драгоценности и сдавал в ближайший ломбард, – уточнили в пресс-службе УМВД Росси по Костромской области.

За «дело» папа награждал сына сладостями.

– К работе с ребенком в рамках расследования дела подключились инспекторы ПДН. Оказалось, что родители мальчика уже попадали в поле зрения правоохранителей за недобросовестное исполнение своих обязанностей, – сообщили в ведомстве.

Мужчина предстанет перед судом за вовлечение ребенка в преступные схемы.