В Ивановской области полицейские преследовали пьяного поджигателя магазина на мотоцикле

Этот парень был из тех, кто не просто любит жить, но и систематически нарушать закон. 31-летнего жителя Ивановской области признали виновным. Опять. На этот раз – за езду в пьяном виде.

В середине июня мужчина на своей «Планете» без шлема и даже без номеров промчался мимо сотрудников ДПС, который пытались его остановить в поселке Верхний Ландех. Сделать это удалось только в следующей деревне – Зенино.

Оказалось, мужчина уже давно не дружит с Фемидой – ранее он был осужден за поджог магазина и привлекался за пьяную езду. И на этот раз он надышал на 1.04 мг/л.

Злостного нарушителя лишили прав на два года и на девять месяцев отправили в колонию строгого режима