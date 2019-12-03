2019-12-03T18:02:55+03:00
Иваново

В Ивановской области полицейские преследовали пьяного поджигателя магазина на мотоцикле

Мужчина промчался на своей «планете» мимо сотрудников, полностью их проигнорировав
Роман РЫЖИКОВ
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Преследовать нарушителя пришлось до следующей деревниПреследовать нарушителя пришлось до следующей деревниФото: Евгения ГУСЕВА
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Этот парень был из тех, кто не просто любит жить, но и систематически нарушать закон. 31-летнего жителя Ивановской области признали виновным. Опять. На этот раз – за езду в пьяном виде.

В середине июня мужчина на своей «Планете» без шлема и даже без номеров промчался мимо сотрудников ДПС, который пытались его остановить в поселке Верхний Ландех. Сделать это удалось только в следующей деревне – Зенино.

Оказалось, мужчина уже давно не дружит с Фемидой – ранее он был осужден за поджог магазина и привлекался за пьяную езду. И на этот раз он надышал на 1.04 мг/л.

Злостного нарушителя лишили прав на два года и на девять месяцев отправили в колонию строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU

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