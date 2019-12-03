Продала машину, квартиру, взяла кредит и влезла в долги: как костромичка решила сыграть на аукционной бирже

В середине октября этого года 48-летняя жительница Костромы решила подзаработать в интернете. По классике жанра, предложение с солидным заработком в сети она нашла очень быстро, и откликнулась на него.

Администраторы рассказали костромичке, что ей придется играть на аукционной бирже. Сначала ставки были небольшими – 15-20 тысяч рублей, а выигрыши приятно удивляли.

Женщина даже пыталась вывести деньги и обналичить их, но консультанты рекомендовали немного подождать и сорвать большой куш.

Вместе с этим росли и платежи. За полтора месяца наивный брокер продала свою машину, назанимала денег у знакомых и взяла кредит на 600 тысяч рублей. Но «поднять» огромную сумму не получилось. Ставки прогорели. Чтобы вернуть долги, женщине пришлось продать квартиру.

Только спустя 1,5 месяца она поняла, что попала в лапы к мошенникам. За этот период костромичка лишилась почти 2,8 миллиона рублей.

– В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.